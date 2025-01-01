Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Щелкунчик
Киноафиша Щелкунчик

Спектакль Щелкунчик

6+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 6+

О концерте/спектакле

«Щелкунчик» — волшебство в канун Нового года

В канун Нового года вас ожидает встреча с самым новогодним в мире балетом на музыку величайшего композитора Петра Чайковского. «Щелкунчик» — это не просто балет, это путешествие в детство, наполненное радостью, удивлением и верой в волшебство.

Сюжет и персонажи

История о девочке Маше (Кларе), получившей в подарок странную игрушку — Щелкунчика, знакома каждому. Но в партитуре великого композитора и в исполнении талантливых балетных артистов она превращается в незабываемое зрелище. Музыка Чайковского, гениальная и неподражаемая, ведет нас сквозь перипетии сюжета.

Музыка и хореография

От уюта рождественской гостиной до сражения с Мышиным королем и путешествия в Конфетенбург — каждое действие сопровождается мелодиями, проникающими в самое сердце. Артисты классического балета, грациозные и виртуозные, воплощают на сцене образы героев. Их движения — это язык, понятный без слов, способный передать всю гамму чувств: от детской наивности до страстной любви.

Значение спектакля

В преддверии Нового года «Щелкунчик» становится особенно актуальным. Он напоминает нам о важности веры в чудеса, о силе добра и о том, что настоящая любовь способна преодолеть любые препятствия. Приглашаем вас окунуться в атмосферу волшебства и подарить себе и своим близким незабываемые впечатления!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 31 октября
Концертный зал отеля «Санкт-Петербург» Санкт-Петербург, Пироговская наб., 5/2, отель «Санкт-Петербург»
19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 31 декабря
Санкт-Петербургский ДК железнодорожников Санкт-Петербург, Тамбовская, 63
11:30 от 1000 ₽ 15:00 от 1000 ₽ 19:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Прогулка по Михайловскому театру
6+
Иммерсивный
Прогулка по Михайловскому театру
14 августа в 15:30 Михайловский театр
Билеты
Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях
6+
Детский
Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях
14 сентября в 14:00 Театр им. Ленсовета
от 800 ₽
Любопытный Утенок
0+
Детский Интерактивный
Любопытный Утенок
29 сентября в 18:00 Малышок
от 980 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше