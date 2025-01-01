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Щелкунчик
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Спектакль Щелкунчик

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Продолжительность 2 часа, 1 антракт
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О концерте/спектакле

Премьера балета «Щелкунчик»

Балет «Щелкунчик» — это не просто яркое театральное событие, а настоящая классика, которая завоевала сердца зрителей по всему миру. Премьера этого шедевра состоялась 6 (18) декабря 1892 года в Мариинском театре в Санкт-Петербурге.

Уникальные музыкальные акценты

В балете впервые прозвучал редкий ударный музыкальный инструмент — челеста, который добавляет волшебства в музыкальное сопровождение. Композитор Пётр Ильйй Чайковский создал незабываемую музыку, которая стала неотъемлемой частью новогодних праздников.

Творческий вклад

Балетные пачки, которые мы видим сегодня, были разработаны директором императорских театров Иваном Всеволожским специально для «Щелкунчика». Либретто основано на сказке Эрнста Теодора Амадея Гофмана и было написано великими хореографами Мариусом Петипа и Львом Ивановым. В нем рассказывается трогательная история о девочке Мари и её брате Фрице, которые получают в подарок от крёстного Дроссельмейера Щелкунчика.

Сюжет и персонажи

В новогоднюю ночь игрушки оживают, а Щелкунчик превращается в прекрасного принца. Вместе с игрушками он сражается с Мышиным королём, чтобы спасти Мари. Интересно, что в оригинальной сказке Гофмана главную героиню зовут Марихен или Мари, а Чайковский адаптировал это имя для русскоязычных зрителей, назвав её Машей.

Не упустите возможность увидеть этот волшебный балет на сцене. «Щелкунчик» — это сказка, которая никогда не устаревает и продолжает вдохновлять поколения зрителей!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Красноярск, 19 сентября
Афонтовский Красноярск, Афонтовский пер., 7
19:00 от 1800 ₽
Екатеринбург, 5 октября
Екатеринбургский дворец молодежи Екатеринбург, просп. Ленина, 1
13:00 от 1400 ₽
Пермь, 9 октября
ДК им. Солдатова Пермь, Комсомольский просп., 79
19:00 от 1500 ₽
Уфа, 19 октября
Башкортостан Уфа, Ленина, 50
13:00 от 1000 ₽
Екатеринбург, 10 декабря
Екатеринбургский дворец молодежи Екатеринбург, просп. Ленина, 1
19:00 от 1500 ₽
Красноярск, 16 декабря
Новая сцена Красноярск, Бограда, 134
19:00 от 1500 ₽
Волгоград, 13 января
Волгоградская филармония Волгоград, наб. 62-й Армии, 4
19:00 от 1500 ₽
Самара, 16 января
ДК «Металлург» Самара, просп. Металлургов, 75
19:00 от 1500 ₽
Рязань, 20 января
Муниципальный культурный центр Рязань, Первомайский просп., 68/2
19:00 от 1800 ₽

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