Щелкунчик
Киноафиша Щелкунчик

Спектакль Щелкунчик

Постановка
Самарский театр оперы и балета 6+
Режиссер Юрий Бурлака
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Премьера балета «Щелкунчик» на сцене Самарского театра оперы и балета

Приглашаем вас на долгожданную премьеру балета-феерии «Щелкунчик», который будет представлен в новой хореографической редакции. Это удивительное произведение Петра Ильича Чайковского, созданное по мотивам сказки Александра Дюма «История Щелкунчика», обещает подарить зрителям незабываемые мгновения.

О спектакле

Балет состоит из двух действий, трех картин с прологом и эпилогом. Либретто написано знаменитым Мариусом Петипа, а хореография Льва Иванова была впервые представлена в 1892 году. Новая постановка создана художественным руководителем балета театра, заслуженным артистом России Юрием Бурлакой, который воссоздал оригинальный образ «Щелкунчика» в визуальном и хореографическом решении, как это задумывал сам Чайковский на премьере в Мариинском театре.

Команда создателей

  • Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик: Евгений Хохлов
  • Художник-постановщик: Андрей Войтенко (по эскизам Константина Иванова и Михаила Бочарова 1892 года)
  • Художник по костюмам: Татьяна Ногинова (по эскизам Ивана Всеволожского и Евгения Пономарёва 1892 года)
  • Художник по свету: Александр Наумов
  • Ассистент балетмейстера-постановщика: Алексей Конкин

Волшебство балета

Каждый год «Щелкунчик» завораживает зрителей, погружая их в мир детских грёз, где разворачивается история Клары и Щелкунчика. Это не просто спектакль, а настоящая новогодняя традиция, которая дарит радость и волшебство.

Не упустите возможность стать частью этого чудесного события! Ждем вас на спектакле!

