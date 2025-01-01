Меню
Щелкунчик
Киноафиша Щелкунчик

Спектакль Щелкунчик

Постановка
Вернадского 13 6+
Режиссер Елена Громова
Продолжительность 1 час 50 минут, 1 антракт
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Мистический спектакль по мотивам сказки Гофмана «Щелкунчик и мышиный король»

Приглашаем вас на волшебный, мистический спектакль по мотивам повести-сказки Э.Т.А. Гофмана «Щелкунчик и мышиный король». Этот захватывающий рассказ о дружбе, смелости и чудесах развернётся на сцене в Рождественский вечер.

Сюжет

Фриц и Мари получают от своего крестного Дроссельмейера необычный подарок — странную куклу для колки орехов, маленького уродливого человечка по имени Щелкунчик. Крестный рассказывает детям удивительную историю, как Щелкунчик стал таким уродцем.

Очарованная рассказом, Мари начинает верить, что Щелкунчик — на самом деле живой. Вскоре, задержавшись возле шкафа, она становится свидетелем эпической битвы между Щелкунчиком и Мышиным королем. Однако, на утро никто не верит рассказам Мари, а строгая Госпожа Штальбаум отбирает куклу и запирает её в шкаф.

Не сдавайся!

Несмотря на это, Мари не собирается сдаваться. Она уверена, что сможет спасти своего друга от заклятия. В Рождественскую ночь возможны любые чудеса, и кто знает, удастся ли ей это!

Интересные факты

  • Спектакль основан на классической сказке, написанной в 1816 году.
  • «Щелкунчик» стал одним из самых популярных рождественских спектаклей в мире.
  • Музыка к спектаклю написана Петром Ильичом Чайковским, что придаёт ему особую атмосферу.

Не упустите возможность погрузиться в мир волшебства и приключений. Присоединяйтесь к Мари и Щелкунчику в их необыкновенных путешествиях!

Фотографии

Щелкунчик
