Спектакль Щелкунчик vs Мышиный король

Самая знаменитая рождественская история для детей и взрослых

Приглашение в мир чудес

Приглашаем вас и ваших детей окунуться в мир волшебной сказки и снов, где живет знаменитая новогодняя история о храбром Щелкунчике. Это невероятное представление обещает завоевать сердца не только маленьких зрителей, но и всех, кто продолжает верить в сказку и настоящие чудеса.

О спектакле

«Щелкунчик» — это больше, чем просто рождественская сказка; это история о смелости, дружбе и магии, которая раскрывается по-новому в этой уникальной мультижанровой постановке. В новом формате легендарный балет объединяет балет, цирковое искусство и элементы оперы, даря зрителям незабываемые впечатления и погружение в атмосферу новогоднего чуда.

Приходите всей семьёй, чтобы стать частью этой невероятной сказки и поверить в чудо вместе с нами!