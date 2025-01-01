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Щелкунчик в ритме свинга
Билеты от 1000₽
Киноафиша Щелкунчик в ритме свинга

Щелкунчик в ритме свинга

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Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

«Щелкунчик в ритме свинга». Людмила Сваровская и её ученики – участники проекта «Голос – дети»

Приглашаем вас на уникальное костюмированное музыкальное представление «Щелкунчик в ритме свинга», которое состоится под руководством Людмилы Сваровской и её талантливых учеников — участников проекта «Голос. Дети». Это событие обещает стать настоящим подарком для любителей театра и музыки!

Новый взгляд на классику

Представление рассказывается от лица детей и включает в себя самые известные лейтмотивы рождественской сказки, аранжированные в современных джазовых грувах. Все песни будут исполнены на русском языке, что сделает их доступными для широкой аудитории и позволит глубже понять сюжет.

Творческое прочтение

Уникальность этого концерта заключается в том, что классическая музыка П.И. Чайковского обретает свежее звучание благодаря интересному подходу и креативным аранжировкам в стиле джазового мейнстрима. Зрители смогут по-новому взглянуть на главных героев сказки, погружаясь в атмосферу праздника и волшебства.

Не упустите возможность!

Не пропустите шанс насладиться этим удивительным спектаклем, который объединяет традиции классической музыки и современное звучание. Приходите всей семьей и откройте для себя «Щелкунчика» в новом свете!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 декабря
Концертный зал им. Архиповой Москва, Брюсов пер., 2/14, стр. 8
14:00 от 1000 ₽

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