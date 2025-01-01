Спектакль Щелкунчик (театр им. Якобсона)

Балет Петра Чайковского «Щелкунчик» в Мариинском театре

(хореография Василия Вайнонена в редакции Николая Цискаридзе)

Спектакль Театра балета им. Л. Якобсона

«Щелкунчик» – это самая желанная и зимняя сказка. Каждый из нас, и взрослые, и дети, с нетерпением ждёт волшебной новогодней ночи, когда сбываются заветные мечты и случаются настоящие чудеса. Этот балет распахивает двери в мир сказки, смешивая реальность и восхитительные грёзы.

Мнение эксперта

«Увидев этот спектакль, дети раз и навсегда полюбят балет», – говорит Николай Цискаридзе. Сегодня он возглавляет Академию Русского балета имени А. Я. Вагановой и ранее блистал в партии Щелкунчика-принца на сцене Большого театра России. В нашем театре он создал свою уникальную редакцию классического спектакля о волшебном мире рождественских фантазий.

Визуальные изыски и магия

Художники-постановщики Татьяна Ногинова и Петр Окунев уверены, что спектакль должен «лучиться добром, красотой и обаянием». Они готовят зрителям настоящее пиршество для глаз, где традиционные театральные приёмы будут дополнены удивительными волшебными эффектами с использованием современных видеотехнологий.

«Щелкунчик» позволяет взрослым ненадолго вернуться в детство, вспомнить о чистых помыслах и вере в чудеса, а детей переносит в удивительную сказку, где они почувствуют, насколько их будущее зависит от мечты.

История театра имени Леонида Якобсона

Санкт-Петербургский государственный академический театр балета имени Леонида Якобсона был основан более полувека назад и занимает особое место среди балетных компаний России. Его репертуар сочетает классические постановки и самобытные сочинения выдающегося русского хореографа XX века, чьё имя носит труппа. Этот уникальный художественный коллектив является лауреатом Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит», Российской национальной театральной премии «Золотая маска» и престижной европейской балетной Премии Тальони.