Щелкунчик. Тайна ореха Кракатук
Киноафиша Щелкунчик. Тайна ореха Кракатук

Спектакль Щелкунчик. Тайна ореха Кракатук

12+
Продолжительность 2 часа
Возраст 12+

О спектакле

Сказочная ночь с Щелкунчиком

Приглашаем вас на незабываемый спектакль «Щелкунчик и орех Кракатук», который станет настоящим праздником для всей семьи! В канун Нового года разворачивается волшебная история, где встретятся хрупкая Мари и заколдованный Принц. Сюжет захватывает с первых минут: Мари видит удивительный сон, который знакомит её с Принцем - тем самым, о котором она давно мечтала. Она рассказывает о своих грёзах своему крестному, Дроссельмееру, который дарит ей игрушку-Щелкунчика, не догадываясь о том, что всё это связано с величественной битвой игрушек против армий мышей во главе с королевой Мышильдой!

Персонажи спектакля

  • Фея Драже
  • Мари
  • Дроссельмейер
  • Мышильда
  • Мышиный король
  • Принц/Щелкунчик
  • Дед Мороз
  • Снегурочка
  • Две мыши с ростовыми головами

Что вас ждет на спектакле

Спектакль разделен на несколько захватывающих частей:

  • Welcome: Мари встречает гостей и раздаёт предсказания-пожелания в свитках. Принц проведет мастер-класс на мягких шпагах, а Мышиный король устроит интерактивную игру «хвостодерка». Королева Мышильда порадует всех сладким мармеладом за правильные ответы на мышиную викторину, а Дроссельмейер продемонстрирует волшебство микромагии.
  • Основная программа: Уникальное иллюзионное шоу с участием Дроссельмеера, карнавальная феерия под живой вокал Феи Драже, а также удивительное превращение Принца в Щелкунчика. Программа включает акробатические трюки, снежное воздушное шоу и появления Деда Мороза с Снегурочкой. В конце всех ожидает массовый новогодний флэшмоб, который создаст неповторимую атмосферу праздника!
  • Новогодняя дискотека: Закончим вечер танцами с героями сказки!

Важная информация

  • Рекомендуем спектакль для детей от 8 лет. В этом возрасте зрители лучше всего вовлекаются в события. Однако будет интересно и старшим зрителям.
  • Дети до 4 лет проходят бесплатно.
  • Сопровождающему лицу также требуется билет.

Не упустите возможность стать частью этой волшебной истории, где каждый найдет свое место под новогодним небом!

Январь
3 января суббота
13:00
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
от 1000 ₽

