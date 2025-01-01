Спектакль Щелкунчик. Тайна ореха Кракатук

Сказочная ночь с Щелкунчиком
Приглашаем вас на незабываемый спектакль «Щелкунчик и орех Кракатук», который станет настоящим праздником для всей семьи! В канун Нового года разворачивается волшебная история, где встретятся хрупкая Мари и заколдованный Принц. Сюжет захватывает с первых минут: Мари видит удивительный сон, который знакомит её с Принцем - тем самым, о котором она давно мечтала. Она рассказывает о своих грёзах своему крестному, Дроссельмееру, который дарит ей игрушку-Щелкунчика, не догадываясь о том, что всё это связано с величественной битвой игрушек против армий мышей во главе с королевой Мышильдой!
Персонажи спектакля
- Фея Драже
- Мари
- Дроссельмейер
- Мышильда
- Мышиный король
- Принц/Щелкунчик
- Дед Мороз
- Снегурочка
- Две мыши с ростовыми головами
Что вас ждет на спектакле
Спектакль разделен на несколько захватывающих частей:
- Welcome: Мари встречает гостей и раздаёт предсказания-пожелания в свитках. Принц проведет мастер-класс на мягких шпагах, а Мышиный король устроит интерактивную игру «хвостодерка». Королева Мышильда порадует всех сладким мармеладом за правильные ответы на мышиную викторину, а Дроссельмейер продемонстрирует волшебство микромагии.
- Основная программа: Уникальное иллюзионное шоу с участием Дроссельмеера, карнавальная феерия под живой вокал Феи Драже, а также удивительное превращение Принца в Щелкунчика. Программа включает акробатические трюки, снежное воздушное шоу и появления Деда Мороза с Снегурочкой. В конце всех ожидает массовый новогодний флэшмоб, который создаст неповторимую атмосферу праздника!
- Новогодняя дискотека: Закончим вечер танцами с героями сказки!
Важная информация
- Рекомендуем спектакль для детей от 8 лет. В этом возрасте зрители лучше всего вовлекаются в события. Однако будет интересно и старшим зрителям.
- Дети до 4 лет проходят бесплатно.
- Сопровождающему лицу также требуется билет.
Не упустите возможность стать частью этой волшебной истории, где каждый найдет свое место под новогодним небом!