Спектакль Щелкунчик. Тайна ореха Кракатук

Сказочная ночь с Щелкунчиком

Приглашаем вас на незабываемый спектакль «Щелкунчик и орех Кракатук», который станет настоящим праздником для всей семьи! В канун Нового года разворачивается волшебная история, где встретятся хрупкая Мари и заколдованный Принц. Сюжет захватывает с первых минут: Мари видит удивительный сон, который знакомит её с Принцем - тем самым, о котором она давно мечтала. Она рассказывает о своих грёзах своему крестному, Дроссельмееру, который дарит ей игрушку-Щелкунчика, не догадываясь о том, что всё это связано с величественной битвой игрушек против армий мышей во главе с королевой Мышильдой!

Персонажи спектакля

Фея Драже

Мари

Дроссельмейер

Мышильда

Мышиный король

Принц/Щелкунчик

Дед Мороз

Снегурочка

Две мыши с ростовыми головами

Что вас ждет на спектакле

Спектакль разделен на несколько захватывающих частей:

Мари встречает гостей и раздаёт предсказания-пожелания в свитках. Принц проведет мастер-класс на мягких шпагах, а Мышиный король устроит интерактивную игру «хвостодерка». Королева Мышильда порадует всех сладким мармеладом за правильные ответы на мышиную викторину, а Дроссельмейер продемонстрирует волшебство микромагии. Основная программа: Уникальное иллюзионное шоу с участием Дроссельмеера, карнавальная феерия под живой вокал Феи Драже, а также удивительное превращение Принца в Щелкунчика. Программа включает акробатические трюки, снежное воздушное шоу и появления Деда Мороза с Снегурочкой. В конце всех ожидает массовый новогодний флэшмоб, который создаст неповторимую атмосферу праздника!

Уникальное иллюзионное шоу с участием Дроссельмеера, карнавальная феерия под живой вокал Феи Драже, а также удивительное превращение Принца в Щелкунчика. Программа включает акробатические трюки, снежное воздушное шоу и появления Деда Мороза с Снегурочкой. В конце всех ожидает массовый новогодний флэшмоб, который создаст неповторимую атмосферу праздника! Новогодняя дискотека: Закончим вечер танцами с героями сказки!

Важная информация

Рекомендуем спектакль для детей от 8 лет. В этом возрасте зрители лучше всего вовлекаются в события. Однако будет интересно и старшим зрителям.

Дети до 4 лет проходят бесплатно.

Сопровождающему лицу также требуется билет.

Не упустите возможность стать частью этой волшебной истории, где каждый найдет свое место под новогодним небом!