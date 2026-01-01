«Щелкунчик. Свадьба» — премьера в январе 2026 года

Приглашаем вас на уникальное театральное событие — спектакль «Щелкунчик. Свадьба». Это история о любви, предательстве и вражде двух аристократических родов, которая заставит вас пережить настоящие эмоции.

Сюжет

Аркадий, первый принц Щелкунчик, является последним наследником древнего рода. Его история началась в полумифических временах, когда он был волшебной рождественской игрушкой. Вражда с семейством Фон Маус тянется через века, начиная с битвы за королевский трон. Но судьба свела принца с девушкой по имени Минни Фон Маус, и между ними вспыхнула невероятная любовь. Сначала их чувства оставались в тайне, но вскоре слухи о их романе просочились в таблоиды, и оба рода узнали правду.

Принцу предстояло сделать выбор — его возлюбленная или предположительная партия, Мари Дроссельмейер, красавица благородного происхождения, также оказавшаяся вовлеченной в любовные переплетения. Планы Щелкунчика и Минни сбежать от конфликтов погрязли в интригах и опасностях.

Билеты на спектакль

На спектакль предлагаются две категории билетов:

Подозреваемые — позаботьтесь о своем алиби!

— позаботьтесь о своем алиби! Свидетели — если произойдет преступление, ваши воспоминания о деталях могут оказаться очень важными.

Творческая команда

Спектакль поставлен под руководством Леоники Константиновой и ее творческого объединения Sukeban. Сценаристы Костя Карп и Ира Малкович отвечают за оригинальный текст, который станет основой для этой волнующей истории.

Не упустите возможность стать частью этой удивительной истории, которая откроет перед вами новый взгляд на классический сюжет. Ждем вас на премьере 12 января 2026 года!