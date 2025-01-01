Спектакль Щелкунчик со звездами

Сказка на Новый год: балет «Щелкунчик» со звёздами

В преддверии Нового года R-Production и Казахский национальный театр оперы и балета имени Абая представляют долгожданный балет «Щелкунчик со звёздами» — символ рождественского волшебства и семейного тепла.

Под чарующие мелодии Петра Ильича Чайковского, в постановке Народной артистки РК Гульжан Туткибаевой, зрители перенесутся в сказочный мир, где добро побеждает зло, а чудеса становятся реальностью.

Звёздный состав

В постановке участвуют звёзды мирового балета Татьяна Мельник и Мотоми Кийото из Этуали Национального театра оперы и балета в Будапеште. Также на сцене выступят артисты балета и симфонический оркестр Казахского национального театра оперы и балета имени Абая.

Легендарная хореография

Хореография легендарного Василия Вайнонена, великолепные костюмы и декорации создают атмосферу волшебного праздника, который навсегда останется в памяти.

Приходите 29 и 30 декабря и подарите себе сказку, в которой оживает вера в чудо.