«Щелкунчик» со звездами от Ballet Globe
Спектакль «Щелкунчик» со звездами от Ballet Globe

Продолжительность  130 минут 

О спектакле

Новогодний балет «Щелкунчик» со звездами от Ballet Globe в Астане

Международный фестиваль танца Ballet Globe совместно с театром Astana Ballet с радостью приглашают вас на самый любимый новогодний спектакль - «Щелкунчик со звёздами от Ballet Globe»! Вечная классика Петра Ильича Чайковского уведет вас в мир сказок и чудес в постановке Народной артистки РФ Алтынай Асылмуратовой.

Звезды на сцене

Спектакли состоятся с участием приглашенных мировых звёзд балета в сопровождении артистов и симфонического оркестра театра Астана Балет. Это дополнит магию звучания к волшебной атмосфере представлений.

Уникальные представления

Новогодние спектакли «Щелкунчик со звёздами» пройдут 28, 29 и 30 декабря. Каждое представление подарит уникальные эмоции и сделает вечер незабываемым. Вас ждут потрясающие костюмы, величественные декорации и захватывающая хореография, созданная Василием Вайноненом. Все это создаст атмосферу волшебства и чудес, которые пленят вас с первых минут.

Сюжет о чудесах

Чудесная история о прекрасном принце, заколдованном в уродливую куклу, и доброй девочке Маше, которая помогает Щелкунчику победить ужасного Мышиного короля и обрести счастье, неизменно привлекает как детей, так и взрослых. Эта удивительная, таинственная и добрая рождественская сказка — настоящий новогодний семейный спектакль с волшебным сюжетом и ярким калейдоскопом сцен.

Подарите себе праздник

Не забывайте, что главное — эта история напоминает о том, что, если верить в чудо, оно обязательно произведет! Подарите себе и близким вечер, насыщенный сказочными впечатлениями. Торопитесь стать частью великолепного праздника вместе с Ballet Globe!

Декабрь
27 декабря суббота
19:00
Астана Балет Астана, пр. Улы Дала 43
28 декабря воскресенье
19:00
Астана Балет Астана, пр. Улы Дала 43
от 9000 ₽
29 декабря понедельник
19:00
Астана Балет Астана, пр. Улы Дала 43
от 9000 ₽

