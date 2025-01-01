Новогодний спектакль «Щелкунчик» со звездами балета от Ballet Globe

Международный фестиваль танца Ballet Globe совместно с Казахским национальным академическим театром оперы и балета имени Абая рады пригласить вас на самое ожидаемое новогоднее событие - спектакль «Щелкунчик со звездами от Ballet Globe»! Вечная классика Петра Ильича Чайковского уведет вас в мир сказок и чудес под руководством Народной артистки Республики Казахстан Гульжан Туткибаевой.

Волшебный балет на сцене

Спектакли пройдут с 24 по 26 декабря в 13:00 и 19:00. Каждое представление подарит уникальные эмоции, сделав вечер незабываемым. Вас ждут потрясающие костюмы, величественные декорации и захватывающая хореография, созданная Василием Вайноненом. Все это объединит магию звучания с впечатляющей атмосферой волшебства.

Сказочный сюжет

Чудесная история о прекрасном принце, заколдованном в куклу, и доброй девочке Маше, которая помогает Щелкунчику победить ужасного Мышиного короля и обрести счастье, находит отклик как у детей, так и у взрослых. Эта удивительная рождественская сказка является настоящим семейным спектаклем с волшебным сюжетом и ярким калейдоскопом сцен. Главное, что эта история учит: если верить в чудо, оно обязательно произойдет.

Новогодний праздник в Алматы

Подарите себе и близким вечер, насыщенный сказочными впечатлениями. Не упустите возможность стать частью великолепного праздника вместе с Ballet Globe!