Спектакль Щелкунчик со звездами Нидерландского балета

Щелкунчик со звездами Нидерландского балета
Продолжительность 2 часа

О спектакле

Звёзды мирового балета в Алматы!

На сцене Театра Абая вас ожидает грандиозный балет «Щелкунчик» в исполнении приглашённых звёзд Het National Ballet (Амстердам) — Yuanyuan Zhang и Vsevolod Mayevski, а также артистов Театра Абая.

Творческий проект Nomad Ballet Project

Проект Nomad Ballet Project объединяет оркестр, хор и лучших танцовщиков, создавая волшебную атмосферу, где царит музыка Чайковского, и сцена превращается в сказочную реальность.

О Het National Ballet

Het National Ballet — один из лучших балетных театров мира. Здесь работают выдающиеся хореографы и артисты современности, создающие незабываемые спектакли.

Звезды на сцене

Yuanyuan Zhang — ведущая артистка Het National Ballet, признанная одной из самых талантливых и ярких танцовщиц современного балета. Её мастерство и эмоциональность завораживают зрителей.

Всеволод Маевский — ведущий солист Het National Ballet и яркий талант мирового балета, который работал в лучших театрах, таких как Английский Национальный Театр, Мариинский театр и Дрезденский.

Волшебство «Щелкунчика»

«Щелкунчик» в Театре Абая — это не просто спектакль. Это новогоднее волшебство, где мечты сбываются, а каждый момент становится праздником. Не упустите возможность стать частью этого уникального события!

Январь
6 января вторник
19:00
Государственный академический театр оперы и балета им. Абая г. Алматы, ул. Кабанбай Батыра 110
от 20000 ₽

