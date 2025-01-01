Меню
Щелкунчик. Сказка с оркестром
Киноафиша Щелкунчик. Сказка с оркестром

Щелкунчик. Сказка с оркестром

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

«Щелкунчик» в Детской филармонии Екатеринбурга

Новый год без «Щелкунчика» немыслим! Созданная более 200 лет назад сказка Гофмана по праву считается одной из самых любимых как детьми, так и взрослыми. Она давно стала символом любви, способной сотворить настоящее новогоднее чудо.

Уникальное представление

Постоянный участник цикла концертов «Сказки с оркестром» оркестр «Демидов-камерата» Нижнетагильской филармонии готовит самую знаменитую рождественскую сказку специально для Детской филармонии. Это будет не просто концерт, а настоящая музыкальная сказка, которая украсит ваш праздничный вечер.

Звучание классики

В исполнении оркестра прозвучит музыка выдающегося композитора П. И. Чайковского, что сделает атмосферу еще более волшебной. Зрителей ждёт очаровательная интерпретация известной истории, наполненная светом и теплом рождественских праздников.

Творческий коллектив

Дирижировать оркестром будет Роман Аранбицкий, а роль чтеца исполнит талантливый Александр Мартиросов. Их профессионализм и артистизм добавят особую выразительность в каждую ноту.

Не упустите возможность насладиться этой уникальной постановкой и окунуться в мир новогодних чудес вместе с «Щелкунчиком»!

В других городах
Ноябрь
30 ноября воскресенье
14:00
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
от 600 ₽
17:00
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
от 600 ₽

