Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Щелкунчик. Санкт-Петербургский театр балета имени П.И. Чайковского
Киноафиша Щелкунчик. Санкт-Петербургский театр балета имени П.И. Чайковского

Спектакль Щелкунчик. Санкт-Петербургский театр балета имени П.И. Чайковского

6+
Продолжительность 130 минут
Возраст 6+

О спектакле

Балет «Щелкунчик». Рождественская сказка на сцене Эрмитажного театра

Балет «Щелкунчик» - это классическое произведение, созданное в честь великого композитора П.И. Чайковского. Премьера состоялась в 1892 году и с тех пор стал неотъемлемой частью рождественских традиций многих стран.

Театр

Спектакль ставит Санкт-Петербургский театр балета имени П.И. Чайковского, что само по себе является гарантией высокого уровня исполнения.

Сюжет

Действие балета происходит в канун Рождества в красивом доме доктора Штальбаума. По сюжету, на празднике собираются гости, и именно здесь начинается волшебство. Внезапно появляется загадочная балерина, которая вносит в праздничное настроение нотки чуда.

Интересные факты

  • «Щелкунчик» основан на рассказе Эрнста Теодора Амадея Гофмана, что придает балету уникальную атмосферу сказки.
  • Музыка Чайковского к этому балету стала одной из самых известных и любимых в мире, включая такие незабываемые мелодии, как «Вальс цветов» и «Танец фей».

Не упустите возможность насладиться этой волшебной историей о любви и магии, которая обязательно оставит незабываемые впечатления в канун зимних праздников.

Купить билет на спектакль Щелкунчик. Санкт-Петербургский театр балета имени П.И. Чайковского

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
Январь
26 декабря пятница
19:00
Эрмитажный театр Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 4500 ₽
30 декабря вторник
12:00
Эрмитажный театр Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 3000 ₽
16:00
Эрмитажный театр Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 3000 ₽
19:30
Эрмитажный театр Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 3000 ₽
5 января понедельник
12:00
Эрмитажный театр Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 3000 ₽
16:00
Эрмитажный театр Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 3000 ₽
20:00
Эрмитажный театр Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 3000 ₽
8 января четверг
13:00
Эрмитажный театр Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 4500 ₽
16:00
Эрмитажный театр Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 4500 ₽
19:30
Эрмитажный театр Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 4500 ₽

В ближайшие дни

Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
6+
Детский Иммерсивный
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
25 июля в 17:00 Casino Museum
от 900 ₽
С Рождеством, мокрый нос!
0+
Детский Детские елки
С Рождеством, мокрый нос!
11 января в 13:00 Karlsson Haus на Фурштатской
от 2400 ₽
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
6+
Детский Иммерсивный
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
19 августа в 15:00 Casino Museum
от 900 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше