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Щелкунчик. Рассказы Феи Драже
Билеты от 800₽
Киноафиша Щелкунчик. Рассказы Феи Драже

Щелкунчик. Рассказы Феи Драже

6+
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Волшебный мир «Щелкунчика» от квартета «Чёрный квадрат»

Квартет «Чёрный квадрат» в составе:

  • Зоя Вязовская — флейта, ведущая;
  • Ольга Кияшкина — фортепиано;
  • Марк Гайдар — контрабас;
  • Игорь Ямпольский — ударные.

Квартет приглашает вас и ваших детей в волшебный мир рождественской сказки «Щелкунчик». Это увлекательный проект сочетает в себе музыку П. И. Чайковского с ярким интерактивным форматом, где юные слушатели смогут петь, играть и отвечать на вопросы.

Музыка и интерактивность

Фрагменты из знаменитого балета, такие как «Китайский танец», «Танец Феи Драже», «Трепак» и «Вальс цветов», прозвучат в авторских транскрипциях квартета. Увлекательное повествование, красочная музыка и активное участие зрителей создадут прекрасную возможность познакомить детей с искусством в увлекательной и доступной форме.

Практическая информация

Обратите внимание, что в программе возможны изменения. Продолжительность мероприятия — 1 час 10 минут (без антракта).

Не упустите шанс погрузиться в мир классической музыки и подарите своим детям незабываемые впечатления!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 декабря
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
13:00 от 800 ₽

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