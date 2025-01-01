Щелкунчик. Рассказы Феи Драже

Волшебный мир «Щелкунчика» от квартета «Чёрный квадрат»

Квартет «Чёрный квадрат» в составе:

Зоя Вязовская — флейта, ведущая;

— флейта, ведущая; Ольга Кияшкина — фортепиано;

— фортепиано; Марк Гайдар — контрабас;

— контрабас; Игорь Ямпольский — ударные.

Квартет приглашает вас и ваших детей в волшебный мир рождественской сказки «Щелкунчик». Это увлекательный проект сочетает в себе музыку П. И. Чайковского с ярким интерактивным форматом, где юные слушатели смогут петь, играть и отвечать на вопросы.

Музыка и интерактивность

Фрагменты из знаменитого балета, такие как «Китайский танец», «Танец Феи Драже», «Трепак» и «Вальс цветов», прозвучат в авторских транскрипциях квартета. Увлекательное повествование, красочная музыка и активное участие зрителей создадут прекрасную возможность познакомить детей с искусством в увлекательной и доступной форме.

Практическая информация

Обратите внимание, что в программе возможны изменения. Продолжительность мероприятия — 1 час 10 минут (без антракта).

Не упустите шанс погрузиться в мир классической музыки и подарите своим детям незабываемые впечатления!