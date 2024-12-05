Спектакль Щелкунчик. Приключения Новогодних игрушек

Цирковые приключения новогодних игрушек

Приглашаем вас на самое волшебное новогоднее шоу столицы – «Щелкунчик: Приключения Новогодних игрушек»! Это невероятно красивое представление, которое полюбили дети и взрослые по всему миру.

Уникальное сочетание искусства

Новое шоу Цирка Чудес – это синтез захватывающего циркового представления, красочного театрального спектакля и интерактивной программы, которую обожают юные зрители. В этом волшебном мире вас ждут талантливые театральные актеры, известные цирковые артисты и веселые клоуны.

Волшебная история

Смелая девочка Мари приглашает вас в путешествие, где оживают ёлочные игрушки, царствует суровый Мышиный Король, а за справедливость сражается заколдованный деревянный Щелкунчик. Гости шоу примут участие в удивительных приключениях и вместе с героями сказки убедятся: в жизни важна не внешность, а доброе и любящее сердце.

Яркие впечатления

Вас ждут фантастические цирковые номера, красочные костюмы, захватывающее лазерное и световое шоу, чудесные песни и, конечно, волшебная новогодняя атмосфера.

Подарите себе и своим близким настоящие чудеса этой зимой!