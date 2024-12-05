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Щелкунчик. Приключения Новогодних игрушек
Билеты от 950₽
Киноафиша Щелкунчик. Приключения Новогодних игрушек

Спектакль Щелкунчик. Приключения Новогодних игрушек

Постановка
Дом молодежи 0+
Продолжительность 2 часа 30 минут
Возраст 0+
Билеты от 950₽

О концерте/спектакле

Цирковые приключения новогодних игрушек

Приглашаем вас на самое волшебное новогоднее шоу столицы – «Щелкунчик: Приключения Новогодних игрушек»! Это невероятно красивое представление, которое полюбили дети и взрослые по всему миру.

Уникальное сочетание искусства

Новое шоу Цирка Чудес – это синтез захватывающего циркового представления, красочного театрального спектакля и интерактивной программы, которую обожают юные зрители. В этом волшебном мире вас ждут талантливые театральные актеры, известные цирковые артисты и веселые клоуны.

Волшебная история

Смелая девочка Мари приглашает вас в путешествие, где оживают ёлочные игрушки, царствует суровый Мышиный Король, а за справедливость сражается заколдованный деревянный Щелкунчик. Гости шоу примут участие в удивительных приключениях и вместе с героями сказки убедятся: в жизни важна не внешность, а доброе и любящее сердце.

Яркие впечатления

Вас ждут фантастические цирковые номера, красочные костюмы, захватывающее лазерное и световое шоу, чудесные песни и, конечно, волшебная новогодняя атмосфера.

Подарите себе и своим близким настоящие чудеса этой зимой!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 декабря
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
12:00 от 950 ₽ 15:00 от 950 ₽
28 декабря
ДК «Нагорный» Москва, Электролитный пр., 3, корп. 1
12:00 от 950 ₽
2 января
КЦ «Салют» Москва, Свободы, 37
12:00 от 1450 ₽
3 января
ДК «Прожектор» Москва, 1-я Владимирская, 10в
12:00 от 1450 ₽
5 января
ДК «Мосрентген» Москва, пос. Мосрентген, 39
14:00 от 950 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 20 декабря
Дом молодежи Санкт-Петербург, Новоизмайловский просп., 48
12:00 от 950 ₽ 15:00 от 1400 ₽

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