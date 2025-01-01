Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Щелкунчик. Приключения Новогодних игрушек
Билеты от 1850₽
Киноафиша Щелкунчик. Приключения Новогодних игрушек

Спектакль Щелкунчик. Приключения Новогодних игрушек

0+
Возраст 0+
Билеты от 1850₽

О спектакле

Волшебное новогоднее шоу в Цирке Чудес

Цирк Чудес приглашает вас на запоминающееся новогоднее шоу, которое объединяет захватывающее цирковое представление, яркий театральный спектакль и интерактивную программу. Это событие станет настоящим подарком для детей и взрослых!

Добро пожаловать в сказочный мир

В центре внимания — история о смелой девочке Мари, которая попадает в волшебный мир, где оживают ёлочные игрушки, царствует Мышиный Король, и за справедливость борется заколдованный деревянный Щелкунчик. Вместе с героями спектакля вы сможете стать частью удивительных приключений и убедиться, что главное — это не внешность, а доброе и любящее сердце.

Феерия за пределами ожиданий

Гостей ждут фантастические цирковые номера, красочные костюмы и зрелищное лазерное шоу. Уникальные песни и волшебная атмосфера создадут незабываемое новогоднее настроение.

Приглашаем вас на чудеса!

Не упустите возможность стать участниками этого невероятного события. Подарите себе и своим близким настоящие чудеса, которые останутся в памяти на долгие годы!

Купить билет на спектакль Щелкунчик. Приключения Новогодних игрушек

Помощь с билетами
Декабрь
27 декабря суббота
18:00
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
от 1850 ₽

В ближайшие дни

Умка
6+
Кукольный Детский Премьера
Умка
1 февраля в 14:00 Московский театр кукол
от 2000 ₽
Умка
6+
Кукольный Детский Премьера
Умка
28 февраля в 14:00 Московский открытый театр кукол
от 2000 ₽
Отдам бывшего в хорошие руки
16+
Комедия
Отдам бывшего в хорошие руки
17 января в 20:00 Театриум на Серпуховке
от 2000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше