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Щелкунчик при свечах с песочной анимацией
Билеты от 700₽
Киноафиша Щелкунчик при свечах с песочной анимацией

Щелкунчик при свечах с песочной анимацией

6+
Продолжительность 50 минут
Возраст 6+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Музыкальная сказка

Эта музыкальная сказка перенесет детей и взрослых в чарующий мир новогоднего волшебства. В уникальной атмосфере старинной усадьбы, при свете сотен свечей, прозвучит музыка П.И. Чайковского, сопровождаемая завораживающей песочной анимацией, создаваемой в реальном времени.

Особенности спектакля

  • Живая музыка: Исполняет струнный квартет Мелодион, признанный лучшим квартетом проекта телеканала Россия-Культура.
  • Игровое чтение: Алексей Жиров добавляет теплоты и живости в повествование.
  • Песочная анимация: Художник Алла Филиппова визуализирует волшебные образы под музыку.
  • Необычный формат исполнения: Квартет играет стоя, что придает выступлению особую динамику и экспрессию.

Программа концерта

  • Фрагменты из балета Щелкунчик:
    • Марш
    • Китайский танец
    • Трепак
    • Вальс цветов
  • Отрывки из Детского альбома:
    • Вальс и Мазурка
    • Марш деревянных солдатиков
    • Сладкая греза
  • Другие произведения:
    • Andante cantabile (II часть из Квартета № 1)
    • Русский танец из Лебединого озера

Исполнители

  • Струнный квартет Мелодион:
    • Наталья Тупикова-Мороз (альт, художественный руководитель)
    • Агафия Григорьева (скрипка)
    • Снежана Пащенко (скрипка)
    • Савва Григорьев (виолончель)
  • Художник по песку: Алла Филиппова
  • Игровое чтение: Алексей Жиров

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 декабря
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
13:00 от 700 ₽
3 января
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
13:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽

Фотографии

Щелкунчик при свечах с песочной анимацией Щелкунчик при свечах с песочной анимацией Щелкунчик при свечах с песочной анимацией Щелкунчик при свечах с песочной анимацией Щелкунчик при свечах с песочной анимацией Щелкунчик при свечах с песочной анимацией Щелкунчик при свечах с песочной анимацией Щелкунчик при свечах с песочной анимацией Щелкунчик при свечах с песочной анимацией Щелкунчик при свечах с песочной анимацией

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