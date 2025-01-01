Щелкунчик при свечах с песочной анимацией

Музыкальная сказка
Эта музыкальная сказка перенесет детей и взрослых в чарующий мир новогоднего волшебства. В уникальной атмосфере старинной усадьбы, при свете сотен свечей, прозвучит музыка П.И. Чайковского, сопровождаемая завораживающей песочной анимацией, создаваемой в реальном времени.
Особенности спектакля
- Живая музыка: Исполняет струнный квартет Мелодион, признанный лучшим квартетом проекта телеканала Россия-Культура.
- Игровое чтение: Алексей Жиров добавляет теплоты и живости в повествование.
- Песочная анимация: Художник Алла Филиппова визуализирует волшебные образы под музыку.
- Необычный формат исполнения: Квартет играет стоя, что придает выступлению особую динамику и экспрессию.
Программа концерта
- Фрагменты из балета Щелкунчик:
- Марш
- Китайский танец
- Трепак
- Вальс цветов
- Отрывки из Детского альбома:
- Вальс и Мазурка
- Марш деревянных солдатиков
- Сладкая греза
- Другие произведения:
- Andante cantabile (II часть из Квартета № 1)
- Русский танец из Лебединого озера
Исполнители
- Струнный квартет Мелодион:
- Наталья Тупикова-Мороз (альт, художественный руководитель)
- Агафия Григорьева (скрипка)
- Снежана Пащенко (скрипка)
- Савва Григорьев (виолончель)
- Художник по песку: Алла Филиппова
- Игровое чтение: Алексей Жиров