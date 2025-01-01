Щелкунчик при свечах с песочной анимацией

Музыкальная сказка

Эта музыкальная сказка перенесет детей и взрослых в чарующий мир новогоднего волшебства. В уникальной атмосфере старинной усадьбы, при свете сотен свечей, прозвучит музыка П.И. Чайковского, сопровождаемая завораживающей песочной анимацией, создаваемой в реальном времени.

Особенности спектакля

Живая музыка : Исполняет струнный квартет Мелодион, признанный лучшим квартетом проекта телеканала Россия-Культура.

: Исполняет струнный квартет Мелодион, признанный лучшим квартетом проекта телеканала Россия-Культура. Игровое чтение : Алексей Жиров добавляет теплоты и живости в повествование.

: Алексей Жиров добавляет теплоты и живости в повествование. Песочная анимация : Художник Алла Филиппова визуализирует волшебные образы под музыку.

: Художник Алла Филиппова визуализирует волшебные образы под музыку. Необычный формат исполнения: Квартет играет стоя, что придает выступлению особую динамику и экспрессию.

Программа концерта

Фрагменты из балета Щелкунчик: Марш Китайский танец Трепак Вальс цветов

Отрывки из Детского альбома: Вальс и Мазурка Марш деревянных солдатиков Сладкая греза

Другие произведения: Andante cantabile (II часть из Квартета № 1) Русский танец из Лебединого озера



Исполнители