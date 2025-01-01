Спектакль Щелкунчик (П.И. Чайковский)

П. Чайковский. Балет «Щелкунчик» во Дворце искусств Краснодара

Сказочный сюжет, созданный немецким писателем Э.Т.А. Гофманом, стал основой для бессмертного русского балета П. Чайковского «Щелкунчик». Этот шедевр, по мнению академика Б. Асафьева, представляет собой «совершеннейшее художественное явление»: настоящую симфонию о детстве и о том мгновении, когда детство на пороге юности.

Сюжет и атмосфера

Действие балета начинается в уютном немецком доме семьи Штальбаум в рождественскую ночь. Это теплое и волшебное время служит фоном для сказочного путешествия главных героев — Мари и Щелкунчика, а также их друзей — забавных кукол.

Однако их путь преграждают злые мыши, возглавляемые мышиным королем. Наступает решительная битва Щелкунчика с мышиным войском, в которой он одерживает полную победу. В кульминации сна, когда наступает торжество добра, любви и гармонии, Мари видит в Щелкунчике своего возлюбленного.

Новое видение классики

Эта версия «Щелкунчика» – не просто новая редакция классического балета. Хореограф-постановщик Ю. Григорович создал оригинальные композиции и танцы, придавая спектаклю свежий взгляд на известное произведение. В нем соединились гротеск и быт, наивная кукольность и глубокая человечность, переломленные через светлое восприятие музыки Чайковского.

Откройте для себя мир волшебства и музыки уже в ближайшие дни!