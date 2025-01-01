Утренник «Щелкунчик. Орган в четыре руки» в храме святого Людовика

Перед самым Новым годом 30 декабря в 15:00 приглашаем вас на семейный рождественский утренник «Щелкунчик. Орган в четыре руки» в храме святого Людовика. Эта уникальная программа оживит любимую сказку Э. Т. А. Гофмана в сочетании с великолепной музыкой Петра Ильича Чайковского.

Читка сказки и музыкальные «картинки»

Артист Детского музыкального театра имени Н. Сац Антон Варенцов прочитает историю Мари и отважного Щелкунчика. За музыкальное сопровождение ответят две яркие органистки — Ксения Свириденко и Анна Никулина. Музыка будет звучать в редком для Москвы формате — на французском органе Beuchet-Debierre и в дуэте с фортепиано.

Сюжет и музыка будут идти рука об руку: после каждого эпизода сказки зрители услышат музыкальные «картинки» из балета. В программе звучат Увертюра и Марш, «Трепак» и «Вальс снежных хлопьев», изящный «Танец феи Драже» и торжественный «Вальс цветов». Орган в четыре руки наполнит знакомые мелодии соборным сиянием, а сочетание органа и фортепиано создаст уютную атмосферу, как в рождественском доме.

Ксения Свириденко — лауреат международных конкурсов, выпускница и ассистентка-стажёр Московской консерватории. Анна Никулина, также лауреат фестивалей и конкурсов, прошла стажировки в Германии и Нидерландах. Их совместный ансамбль — это гармония стиля и настоящая любовь к музыке Чайковского.

Приглашение для всей семьи

Приходите всей семьёй! Взрослые вспомнят музыку своего детства, а дети познакомятся с «Щелкунчиком» в живом, праздничном звучании. Подарите себе час сказки в самом центре Москвы в тёплой атмосфере храма святого Людовика.