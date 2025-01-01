Меню
Щелкунчик. Новогодняя музыкальная сказка с песочной анимацией
Билеты от 1000₽
Киноафиша Щелкунчик. Новогодняя музыкальная сказка с песочной анимацией

Щелкунчик. Новогодняя музыкальная сказка с песочной анимацией

0+
Возраст 0+
Билеты от 1000₽

О концерте

«Щелкунчик»: Волшебная новогодняя сказка для всей семьи от Luminis Artis

Откройте для себя атмосферу новогоднего чуда с музыкальным представлением «Щелкунчик» от проекта Luminis Artis. Это идеальный спектакль для всей семьи, который подарит вам и вашим детям незабываемые впечатления!

Сказка, знакомая с детства

Какая сказка самая новогодняя и волшебная? Конечно же, «Щелкунчик»! В преддверии самого долгожданного праздника мы приглашаем вас на это новогоднее представление. Бессмертная музыка Чайковского, удивительно красивые картины песочной анимации и талантливая актёрская игра создадут особую атмосферу праздника.

Захватывающие моменты спектакля

Не упустите возможность увидеть захватывающую битву Мари и Щелкунчика с Мышиным Королём, грациозный танец Феи Драже и другие обожаемые моменты этой сказки. Эти сцены подарят незабываемые эмоции как детям, так и взрослым!

Таланты на сцене

Представление украсит исполнение солистов проекта «Luminis Artis»:

  • Иван Кузьмин (художественное слово)
  • Tамара Шрёдер (мастер песочной анимации)
  • Марина Шиганова (скрипка)
  • Александр Гулин (виолончель)
  • Дмитрий Максименко (рояль)

Не упустите свой шанс!

Подарите своим близким настоящую новогоднюю сказку! Бронируйте билеты прямо сейчас и добавьте волшебства в ваши праздничные дни.

Январь
5 января понедельник
19:00
Культурный центр на Арбате Москва, Арбат, 9, стр. 1
от 1000 ₽

