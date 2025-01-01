Щелкунчик. Новогодняя музыкальная сказка с песочной анимацией

Откройте для себя атмосферу новогоднего чуда с музыкальным представлением «Щелкунчик» от проекта Luminis Artis. Это идеальный спектакль для всей семьи, который подарит вам и вашим детям незабываемые впечатления!
Какая сказка самая новогодняя и волшебная? Конечно же, «Щелкунчик»! В преддверии самого долгожданного праздника мы приглашаем вас на это новогоднее представление. Бессмертная музыка Чайковского, удивительно красивые картины песочной анимации и талантливая актёрская игра создадут особую атмосферу праздника.
Не упустите возможность увидеть захватывающую битву Мари и Щелкунчика с Мышиным Королём, грациозный танец Феи Драже и другие обожаемые моменты этой сказки. Эти сцены подарят незабываемые эмоции как детям, так и взрослым!
Представление украсит исполнение солистов проекта «Luminis Artis»:
Подарите своим близким настоящую новогоднюю сказку! Бронируйте билеты прямо сейчас и добавьте волшебства в ваши праздничные дни.