Щелкунчик. Новогодняя музыкальная сказка с песочной анимацией

«Щелкунчик»: Волшебная новогодняя сказка для всей семьи от Luminis Artis

Откройте для себя атмосферу новогоднего чуда с музыкальным представлением «Щелкунчик» от проекта Luminis Artis. Это идеальный спектакль для всей семьи, который подарит вам и вашим детям незабываемые впечатления!

Сказка, знакомая с детства

Какая сказка самая новогодняя и волшебная? Конечно же, «Щелкунчик»! В преддверии самого долгожданного праздника мы приглашаем вас на это новогоднее представление. Бессмертная музыка Чайковского, удивительно красивые картины песочной анимации и талантливая актёрская игра создадут особую атмосферу праздника.

Захватывающие моменты спектакля

Не упустите возможность увидеть захватывающую битву Мари и Щелкунчика с Мышиным Королём, грациозный танец Феи Драже и другие обожаемые моменты этой сказки. Эти сцены подарят незабываемые эмоции как детям, так и взрослым!

Таланты на сцене

Представление украсит исполнение солистов проекта «Luminis Artis»:

Иван Кузьмин (художественное слово)

Tамара Шрёдер (мастер песочной анимации)

Марина Шиганова (скрипка)

Александр Гулин (виолончель)

Дмитрий Максименко (рояль)

Не упустите свой шанс!

Подарите своим близким настоящую новогоднюю сказку! Бронируйте билеты прямо сейчас и добавьте волшебства в ваши праздничные дни.