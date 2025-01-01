Щелкунчик. Новогодние сказки для всей семьи с органом

Волшебные мгновения с музыкой Чайковского в англиканском соборе

Каникулы продолжаются, и самое время насладиться музыкальным великолепием, где оживает сказка. Вам предстоит встретиться с храбрым героем, доброй девочкой Мари и загадочной Феей Драже в волшебной стране Конфитюренбург.

Любимая музыка П. И. Чайковского вернет вас в мир воспоминаний детства и подарит веру в чудо, которое не покидает нас даже с годами. И что особенно приятно для юных зрителей – перед концертом будет возможность пообщаться с таинственной Феей Драже. Не забудьте прийти пораньше!

Программа концерта

В программе будут представлены наиболее известные произведения из балета «Щелкунчик»:

Увертюра

Сцена зажигания ёлки

Марш

Заводные куклы

Щелкунчик

Мыши

Битва

Мари и Принц

Испанский танец «Шоколад»

Арабский танец «Кофе»

Китайский танец «Чай»

Русский танец «Трепак»

Танец пастушков

Вальс цветов

Танец феи Драже

Адажио (Па-де-де)

Программа может быть изменена.

Исполнители

На сцене выступят лауреаты международных конкурсов:

Нина Лиманская (флейта)

Айдана Карашева (арфа)

Тамара Егорова (скрипка)

Ольга Кемова (орган)

Ольга Бекетова (художественное слово)

Продолжительность концерта составляет 60 минут без антракта.

Обратите внимание: парковка на территории собора запрещена.