Щелкунчик. Новогодние сказки для всей семьи с органом

Каникулы продолжаются, и самое время насладиться музыкальным великолепием, где оживает сказка. Вам предстоит встретиться с храбрым героем, доброй девочкой Мари и загадочной Феей Драже в волшебной стране Конфитюренбург.
Любимая музыка П. И. Чайковского вернет вас в мир воспоминаний детства и подарит веру в чудо, которое не покидает нас даже с годами. И что особенно приятно для юных зрителей – перед концертом будет возможность пообщаться с таинственной Феей Драже. Не забудьте прийти пораньше!
В программе будут представлены наиболее известные произведения из балета «Щелкунчик»:
Программа может быть изменена.
На сцене выступят лауреаты международных конкурсов:
Продолжительность концерта составляет 60 минут без антракта.
Обратите внимание: парковка на территории собора запрещена.