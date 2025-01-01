Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Щелкунчик. Новогодние сказки для всей семьи с органом
Билеты от 1000₽
Киноафиша Щелкунчик. Новогодние сказки для всей семьи с органом

Щелкунчик. Новогодние сказки для всей семьи с органом

0+
Возраст 0+
Билеты от 1000₽

О концерте

Волшебные мгновения с музыкой Чайковского в англиканском соборе

Каникулы продолжаются, и самое время насладиться музыкальным великолепием, где оживает сказка. Вам предстоит встретиться с храбрым героем, доброй девочкой Мари и загадочной Феей Драже в волшебной стране Конфитюренбург.

Любимая музыка П. И. Чайковского вернет вас в мир воспоминаний детства и подарит веру в чудо, которое не покидает нас даже с годами. И что особенно приятно для юных зрителей – перед концертом будет возможность пообщаться с таинственной Феей Драже. Не забудьте прийти пораньше!

Программа концерта

В программе будут представлены наиболее известные произведения из балета «Щелкунчик»:

  • Увертюра
  • Сцена зажигания ёлки
  • Марш
  • Заводные куклы
  • Щелкунчик
  • Мыши
  • Битва
  • Мари и Принц
  • Испанский танец «Шоколад»
  • Арабский танец «Кофе»
  • Китайский танец «Чай»
  • Русский танец «Трепак»
  • Танец пастушков
  • Вальс цветов
  • Танец феи Драже
  • Адажио (Па-де-де)

Программа может быть изменена.

Исполнители

На сцене выступят лауреаты международных конкурсов:

  • Нина Лиманская (флейта)
  • Айдана Карашева (арфа)
  • Тамара Егорова (скрипка)
  • Ольга Кемова (орган)
  • Ольга Бекетова (художественное слово)

Продолжительность концерта составляет 60 минут без антракта.

Обратите внимание: парковка на территории собора запрещена.

Купить билет на концерт Щелкунчик. Новогодние сказки для всей семьи с органом

Помощь с билетами
Январь
5 января понедельник
14:00
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
от 1000 ₽
6 января вторник
14:00
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
от 1000 ₽
7 января среда
14:00
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Stand Up концерт в Москве
18+
Юмор
Stand Up концерт в Москве
19 декабря в 19:30 Papa Moscow
от 790 ₽
Fidel Alejandro & International Quintet
12+
Джаз
Fidel Alejandro & International Quintet
16 декабря в 20:30 Клуб Алексея Козлова
от 1000 ₽
Новогодние Каникулы: Дора
18+
Поп Рок
Новогодние Каникулы: Дора
4 января в 19:00 ДК «Кристалл»
от 3000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше