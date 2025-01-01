Щелкунчик. Новогодние сказки для всей семьи с органом в Коломенском

Приглашаем вас всей семьёй в уникальные интерьеры царской резиденции, где прозвучит любимая история о Щелкунчике. В эти зимние дни под звуки органа, флейты и скрипки оживут захватывающие приключения смелого деревянного героя, доброй девочки Мари и коварного Мышиного короля.
В программе — музыка из балета П. И. Чайковского «Щелкунчик». Зрителей ждут следующие композиции:
Обратите внимание, что в программе возможны изменения.
Концерт исполнит ансамбль лауреатов международных конкурсов:
Продолжительность концерта составляет 60 минут без антракта. Место проведения — Музей-заповедник «Коломенское», Дворец царя Алексея Михайловича. Адрес: Москва, м. Каширская, Проспект Андропова, д.39, стр.69.