Щелкунчик. Новогодние сказки для всей семьи с органом в Коломенском
Билеты от 800₽
Щелкунчик. Новогодние сказки для всей семьи с органом в Коломенском

Щелкунчик. Новогодние сказки для всей семьи с органом в Коломенском

0+
Возраст 0+
Билеты от 800₽

О концерте

Волшебство «Щелкунчика» в Коломенском

Приглашаем вас всей семьёй в уникальные интерьеры царской резиденции, где прозвучит любимая история о Щелкунчике. В эти зимние дни под звуки органа, флейты и скрипки оживут захватывающие приключения смелого деревянного героя, доброй девочки Мари и коварного Мышиного короля.

Музыка Чайковского

В программе — музыка из балета П. И. Чайковского «Щелкунчик». Зрителей ждут следующие композиции:

  • Увертюра
  • Сцена зажигания ёлки
  • Марш
  • Заводные куклы
  • Щелкунчик
  • Мыши
  • Битва
  • Мари и Принц
  • Испанский танец «Шоколад»
  • Арабский танец «Кофе»
  • Китайский танец «Чай»
  • Русский танец «Трепак»
  • Танец пастушков
  • Вальс цветов
  • Танец феи Драже
  • Адажио (Па-де-де)

Обратите внимание, что в программе возможны изменения.

Исполнители

Концерт исполнит ансамбль лауреатов международных конкурсов:

  • Екатерина Гальпер — флейта
  • Тамара Егорова — скрипка
  • Ольга Кемова — орган
  • Ольга Бекетова — художественное слово

Детали мероприятия

Продолжительность концерта составляет 60 минут без антракта. Место проведения — Музей-заповедник «Коломенское», Дворец царя Алексея Михайловича. Адрес: Москва, м. Каширская, Проспект Андропова, д.39, стр.69.

Купить билет на концерт Щелкунчик. Новогодние сказки для всей семьи с органом в Коломенском

Декабрь
Январь
14 декабря воскресенье
16:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
от 800 ₽
16:00
Театральная хоромина Москва, просп. Андропова, 39, стр. 69, на территории музея-заповедника «Коломенское»
от 800 ₽
20 декабря суббота
16:00
Театральная хоромина Москва, просп. Андропова, 39, стр. 69, на территории музея-заповедника «Коломенское»
от 800 ₽
16:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
от 800 ₽
3 января суббота
14:00
Театральная хоромина Москва, просп. Андропова, 39, стр. 69, на территории музея-заповедника «Коломенское»
от 800 ₽
14:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
от 800 ₽
4 января воскресенье
14:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
от 800 ₽
14:00
Театральная хоромина Москва, просп. Андропова, 39, стр. 69, на территории музея-заповедника «Коломенское»
от 800 ₽
5 января понедельник
17:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
от 800 ₽
17:00
Театральная хоромина Москва, просп. Андропова, 39, стр. 69, на территории музея-заповедника «Коломенское»
от 800 ₽
8 января четверг
14:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
от 800 ₽
14:00
Театральная хоромина Москва, просп. Андропова, 39, стр. 69, на территории музея-заповедника «Коломенское»
от 800 ₽
11 января воскресенье
14:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
от 800 ₽
14:00
Театральная хоромина Москва, просп. Андропова, 39, стр. 69, на территории музея-заповедника «Коломенское»
от 800 ₽

