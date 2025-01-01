Щелкунчик. Новогодние сказки для всей семьи с органом в Коломенском

Волшебство «Щелкунчика» в Коломенском

Приглашаем вас всей семьёй в уникальные интерьеры царской резиденции, где прозвучит любимая история о Щелкунчике. В эти зимние дни под звуки органа, флейты и скрипки оживут захватывающие приключения смелого деревянного героя, доброй девочки Мари и коварного Мышиного короля.

Музыка Чайковского

В программе — музыка из балета П. И. Чайковского «Щелкунчик». Зрителей ждут следующие композиции:

Увертюра

Сцена зажигания ёлки

Марш

Заводные куклы

Щелкунчик

Мыши

Битва

Мари и Принц

Испанский танец «Шоколад»

Арабский танец «Кофе»

Китайский танец «Чай»

Русский танец «Трепак»

Танец пастушков

Вальс цветов

Танец феи Драже

Адажио (Па-де-де)

Обратите внимание, что в программе возможны изменения.

Исполнители

Концерт исполнит ансамбль лауреатов международных конкурсов:

Екатерина Гальпер — флейта

Тамара Егорова — скрипка

Ольга Кемова — орган

Ольга Бекетова — художественное слово

Детали мероприятия

Продолжительность концерта составляет 60 минут без антракта. Место проведения — Музей-заповедник «Коломенское», Дворец царя Алексея Михайловича. Адрес: Москва, м. Каширская, Проспект Андропова, д.39, стр.69.