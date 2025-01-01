В Эрмитажном театре зрителей ждёт уникальный спектакль-фантазия, который соединяет элементы драматического и балетного театров. Это необычное представление станет вдохновляющим путешествием в мир новогоднего волшебства.
Спектакль основан на классической сказке Эрнста Теодора Амадея Гофмана, рассказывающей о создании новогоднего балета на музыку Петра Ильича Чайковского. Зрители смогут вместе с главными героями пройти путь в мир фантазии и волшебства, участвуя в создании известной сказки.
Неотъемлемой частью спектакля станет выступление Симфонического оркестра, который оживит музыку Чайковского, добавив в представление гармонию и эмоциональную насыщенность.
Эта постановка будет интересна всем, кто любит новогодние сказки и уникальные театральные интерпретации. Приходите и окунитесь в атмосферу волшебства в Эрмитажном театре!