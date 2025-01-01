Меню
Щелкунчик. Музыкальная сказка с песочной анимацией
Щелкунчик. Музыкальная сказка с песочной анимацией

6+
Возраст 6+

О концерте

Новогоднее волшебство: сказка Гофмана в музыкальном исполнении

Пусть каждый соприкоснётся с волшебством! На сцене вас ждет чудесная постановка, основанная на сказке Гофмана и музыке Чайковского. Это не просто спектакль, а настоящее путешествие, наполненное анимацией цветным песком, звуками органа и фортепиано, вибрафона и кристаллофона. Разве это не чудо?!

Главные герои музыкальной сказки

Самую новогоднюю сказку на все времена расскажет актёр театра и кино Юрий Решетников. Образную часть этого музыкального спектакля раскроет художник Катерина Барсукова, которая много лет работает в жанре песочных сказок. Её спектакли успешно идут на сценах России и Европы.

Музыкальное сопровождение

Фрагменты сюиты из балета «Щелкунчик» Чайковского исполнят талантливый вибрафонист Павел Чижик и пианист Денис Кириллов. Звучание уникального инструмента — кристаллофона — станет еще одним чудом вечера. Стеклянные трубки этого инструмента при ударе палочкой издают нежнейшие звуки, которые погружают в атмосферу праздника.

Информация о спектакле

Приглашаем всех окунуться в атмосферу праздника и чудес! Продолжительность спектакля составляет 1 час без антракта. Вы сможете насладиться работами талантливых исполнителей:

  • Катерина Барсукова — песочная анимация, автор идеи
  • Юрий Решетников — автор инсценировки, режиссер, актёр
  • Павел Чижик — вибрафон, кристаллофон
  • Денис Кириллов — фортепиано, орган

Январь
8 января четверг
13:00
Белый зал Политехнического университета Петра Великого Санкт-Петербург, Политехническая, 29
от 440 ₽

