Щелкунчик. Музыкальная сказка с песочной анимацией

Новогоднее волшебство: сказка Гофмана в музыкальном исполнении

Пусть каждый соприкоснётся с волшебством! На сцене вас ждет чудесная постановка, основанная на сказке Гофмана и музыке Чайковского. Это не просто спектакль, а настоящее путешествие, наполненное анимацией цветным песком, звуками органа и фортепиано, вибрафона и кристаллофона. Разве это не чудо?!

Главные герои музыкальной сказки

Самую новогоднюю сказку на все времена расскажет актёр театра и кино Юрий Решетников. Образную часть этого музыкального спектакля раскроет художник Катерина Барсукова, которая много лет работает в жанре песочных сказок. Её спектакли успешно идут на сценах России и Европы.

Музыкальное сопровождение

Фрагменты сюиты из балета «Щелкунчик» Чайковского исполнят талантливый вибрафонист Павел Чижик и пианист Денис Кириллов. Звучание уникального инструмента — кристаллофона — станет еще одним чудом вечера. Стеклянные трубки этого инструмента при ударе палочкой издают нежнейшие звуки, которые погружают в атмосферу праздника.

Информация о спектакле

Приглашаем всех окунуться в атмосферу праздника и чудес! Продолжительность спектакля составляет 1 час без антракта. Вы сможете насладиться работами талантливых исполнителей: