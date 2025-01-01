Щелкунчик. Музыкальная сказка с песочной анимацией в Усадьбе Прове-Калиш

Волшебная встреча с «Щелкунчиком» в Усадьбе Прове-Калиш

Приглашаем вас на незабываемое новогоднее событие – спектакль «Щелкунчик» в Усадьбе Прове-Калиш! Это сказочное представление пройдет 27 и 28 декабря в великолепных интерьерах усадьбы XIX века, где вас ждет волшебная атмосфера, наполненная мерцанием свечей и ароматом хвои.

Музыка Чайковского и интерактивные сюрпризы

Спектакль включает в себя концертную сюиту из балета «Щелкунчик» в аранжировке Михаила Плетнёва. Живая музыка, исполняемая на большом рояле и английском рожке, перенесет вас в уютную гостиную, где юные Фриц и Мари ждут удивительных чудес в Новогоднюю ночь.

Сказка, оживающая на ваших глазах

В центре сюжета – подарок Дроссельмейера, деревянный Щелкунчик, который, призванный колоть орехи, неожиданно оживает и сражается с Мышиным Королем! Вы сможете увидеть, как рождественская повесть Эрнста Гофмана об отважном Щелкунчике с добрым сердцем оживает в красочных картинах из песка, созданных художницей Лидией Миллер.

Незабываемый новогодний праздник

Нежные звуки английского рожка и виртуозная партия рояля создадут атмосферу настоящего новогоднего праздника от Артсказки. Не упустите возможность стать частью этого волшебного мира!

Билеты на спектакль можно приобрести на официальном сайте Усадьбы Прове-Калиш. Ждем вас на встрече с настоящей новогодней сказкой!