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Щелкунчик. Музыкальная сказка с песочной анимацией в Усадьбе Прове-Калиш
Билеты от 2000₽
Киноафиша Щелкунчик. Музыкальная сказка с песочной анимацией в Усадьбе Прове-Калиш

Щелкунчик. Музыкальная сказка с песочной анимацией в Усадьбе Прове-Калиш

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Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Волшебная встреча с «Щелкунчиком» в Усадьбе Прове-Калиш

Приглашаем вас на незабываемое новогоднее событие – спектакль «Щелкунчик» в Усадьбе Прове-Калиш! Это сказочное представление пройдет 27 и 28 декабря в великолепных интерьерах усадьбы XIX века, где вас ждет волшебная атмосфера, наполненная мерцанием свечей и ароматом хвои.

Музыка Чайковского и интерактивные сюрпризы

Спектакль включает в себя концертную сюиту из балета «Щелкунчик» в аранжировке Михаила Плетнёва. Живая музыка, исполняемая на большом рояле и английском рожке, перенесет вас в уютную гостиную, где юные Фриц и Мари ждут удивительных чудес в Новогоднюю ночь.

Сказка, оживающая на ваших глазах

В центре сюжета – подарок Дроссельмейера, деревянный Щелкунчик, который, призванный колоть орехи, неожиданно оживает и сражается с Мышиным Королем! Вы сможете увидеть, как рождественская повесть Эрнста Гофмана об отважном Щелкунчике с добрым сердцем оживает в красочных картинах из песка, созданных художницей Лидией Миллер.

Незабываемый новогодний праздник

Нежные звуки английского рожка и виртуозная партия рояля создадут атмосферу настоящего новогоднего праздника от Артсказки. Не упустите возможность стать частью этого волшебного мира!

Билеты на спектакль можно приобрести на официальном сайте Усадьбы Прове-Калиш. Ждем вас на встрече с настоящей новогодней сказкой!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 декабря
Особняк Прове Москва, Н.Басманная, 22/2, стр. 1
11:00 от 2000 ₽
28 декабря
Особняк Прове Москва, Н.Басманная, 22/2, стр. 1
11:00 от 2000 ₽ 12:30 от 2000 ₽

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