Щелкунчик. Mozart for kids

Интерактивный концерт «Щелкунчик» для детей

Приглашаем вас на уникальный интерактивный концерт «Щелкунчик» от проекта Mozart for kids. Это незабываемое путешествие в мир музыки П. И. Чайковского порадует зрителей всех возрастов!

Музыкальная магия

В исполнении трио, состоящего из скрипки, флейты и виолончели, звучит самая трогательная и завораживающая музыка. Ведущая в роли Снегурочки проведёт вас через удивительную историю классического балета, наполняя каждую сцену волшебством и радостью.

Активное участие зрителей

На концерте каждый гость сможет стать частью приключения. Вы будете вместе с другими зрителями следить за гостями, собирающимися в большом зале, прислушиваться к шествию мышей, принимать участие в сражении и танцевать головокружительные вальсы!

Важно знать

Обратите внимание, что билеты на мероприятие приобретаются для каждого зрителя, независимо от его возраста. Не упустите возможность погрузиться в мир музыки и волшебства с «Щелкунчиком»!