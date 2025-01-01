Спектакль Щелкунчик, Мари и Мышиный король

Новогодний спектакль для детей в Санкт-Петербурге

Приготовьтесь к увлекательному путешествию в мир волшебства и зимних историй! В финале спектакля зрителей ждет встреча с Дедом Морозом, который появится самым удивительным образом. А каким именно — узнаете на представлении!

Для всех юных зрителей Дед Мороз подготовил вкусный подарок. Любите ли вы слушать захватывающие истории зимними вечерами, уютно устроившись у камина? Если да, тогда вам обязательно стоит посетить «Щелкунчика» в Даче Шаляпина.

Увлекательный сюжет

На сцене две дамы в преклонном возрасте, сидя у камина за вязанием, рассказывают историю о Щелкунчике. Они так увлекаются рассказом, что забывают про вязание и погружают зрителей в калейдоскоп героев всем известных сказок. В процессе повествования выясняется, что камин, у которого они расположились, вовсе не камин... и всё вокруг не совсем таково, каким кажется!

Мы не будем раскрывать все секреты спектакля, лучше приходите и наблюдайте за волшебными превращениями сами!

Новаторское прочтение классики

«Щелкунчик, Мари и Мышиный Король» — это новаторская интерпретация произведения Эрнста Теодора Амадея Гофмана. Обращаем внимание любителей традиционных постановок, что, несмотря на авторскую свежесть, сюжет спектакля очень близок к оригиналу, который затерялся среди множества интерпретаций.

История будет рассказана актерами, куклами и масками. Зрители расположатся в центре зала, и всё действие будет происходить вокруг них на 360 градусов, так что отдохнуть на заднем ряду не получится — вы будете в самом центре событий!