Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Щелкунчик, Мари и Мышиный король
Киноафиша Щелкунчик, Мари и Мышиный король

Спектакль Щелкунчик, Мари и Мышиный король

6+
Продолжительность 1 час 15 минут
Возраст 6+

О спектакле

Новогодний спектакль для детей в Санкт-Петербурге

Приготовьтесь к увлекательному путешествию в мир волшебства и зимних историй! В финале спектакля зрителей ждет встреча с Дедом Морозом, который появится самым удивительным образом. А каким именно — узнаете на представлении!

Для всех юных зрителей Дед Мороз подготовил вкусный подарок. Любите ли вы слушать захватывающие истории зимними вечерами, уютно устроившись у камина? Если да, тогда вам обязательно стоит посетить «Щелкунчика» в Даче Шаляпина.

Увлекательный сюжет

На сцене две дамы в преклонном возрасте, сидя у камина за вязанием, рассказывают историю о Щелкунчике. Они так увлекаются рассказом, что забывают про вязание и погружают зрителей в калейдоскоп героев всем известных сказок. В процессе повествования выясняется, что камин, у которого они расположились, вовсе не камин... и всё вокруг не совсем таково, каким кажется!

Мы не будем раскрывать все секреты спектакля, лучше приходите и наблюдайте за волшебными превращениями сами!

Новаторское прочтение классики

«Щелкунчик, Мари и Мышиный Король» — это новаторская интерпретация произведения Эрнста Теодора Амадея Гофмана. Обращаем внимание любителей традиционных постановок, что, несмотря на авторскую свежесть, сюжет спектакля очень близок к оригиналу, который затерялся среди множества интерпретаций.

История будет рассказана актерами, куклами и масками. Зрители расположатся в центре зала, и всё действие будет происходить вокруг них на 360 градусов, так что отдохнуть на заднем ряду не получится — вы будете в самом центре событий!

Купить билет на спектакль Щелкунчик, Мари и Мышиный король

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
Январь
27 декабря суббота
14:00
Фонарик. Театр для детей в старинном замке Санкт-Петербург, просп. Тореза, 8
28 декабря воскресенье
13:00
Фонарик. Театр для детей в старинном замке Санкт-Петербург, просп. Тореза, 8
от 1400 ₽
31 декабря среда
12:00
Фонарик. Театр для детей в старинном замке Санкт-Петербург, просп. Тореза, 8
14:00
Фонарик. Театр для детей в старинном замке Санкт-Петербург, просп. Тореза, 8
2 января пятница
13:00
Фонарик. Театр для детей в старинном замке Санкт-Петербург, просп. Тореза, 8

Фотографии

Щелкунчик, Мари и Мышиный король Щелкунчик, Мари и Мышиный король Щелкунчик, Мари и Мышиный король Щелкунчик, Мари и Мышиный король Щелкунчик, Мари и Мышиный король

В ближайшие дни

Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
6+
Детский Иммерсивный
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
31 декабря в 12:00 Casino Museum
от 900 ₽
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
6+
Детский Иммерсивный
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
12 июля в 15:00 Casino Museum
от 900 ₽
Проснись, Петсон! Или удивительное Рождество
0+
Детский Кукольный Детские елки
Проснись, Петсон! Или удивительное Рождество
4 января в 16:00 Karlsson Haus
от 1800 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше