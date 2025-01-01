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Щелкунчик, Лебединое озеро, Дон Кихот. Новогодний Гала-Балет
Билеты от 800₽
Киноафиша Щелкунчик, Лебединое озеро, Дон Кихот. Новогодний Гала-Балет

Щелкунчик, Лебединое озеро, Дон Кихот. Новогодний Гала-Балет

12+
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Лучшие партии классических произведений

Программа спектакля
Новогодний гала-балет включает избранные фрагменты из всемирно известных балетов:

  • Щелкунчик
  • Лебединое озеро
  • Шехеразада
  • Спящая красавица

Каждая постановка сопровождается живой музыкой и песочной анимацией, что делает представление особенно атмосферным и зрелищным.

Сказочная атмосфера праздника
Новогодний гала-балет погружает зрителей в волшебную сказочную атмосферу. Яркие костюмы, виртуозное исполнение танцевальных партий и потрясающее музыкальное сопровождение создают незабываемое впечатление.

Живая музыка и песочная анимация
Одной из особенностей спектакля является сочетание классического исполнения с современными художественными элементами. Живая музыка дополняется песочной анимацией, что придает представлению уникальную многогранность.

Этот спектакль станет настоящим украшением праздничных дней для всей семьи.

 

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
17 сентября
Зал церковных соборов храма Христа Спасителя Москва, Волхонка, 15
19:00 от 800 ₽
18 сентября
Зал церковных соборов храма Христа Спасителя Москва, Волхонка, 15
19:00 от 900 ₽
7 октября
Зал церковных соборов храма Христа Спасителя Москва, Волхонка, 15
19:00 от 800 ₽

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