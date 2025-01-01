Щелкунчик, Лебединое озеро, Дон Кихот. Новогодний Гала-Балет

Программа спектакля
Новогодний гала-балет включает избранные фрагменты из всемирно известных балетов:
Каждая постановка сопровождается живой музыкой и песочной анимацией, что делает представление особенно атмосферным и зрелищным.
Сказочная атмосфера праздника
Новогодний гала-балет погружает зрителей в волшебную сказочную атмосферу. Яркие костюмы, виртуозное исполнение танцевальных партий и потрясающее музыкальное сопровождение создают незабываемое впечатление.
Живая музыка и песочная анимация
Одной из особенностей спектакля является сочетание классического исполнения с современными художественными элементами. Живая музыка дополняется песочной анимацией, что придает представлению уникальную многогранность.
Этот спектакль станет настоящим украшением праздничных дней для всей семьи.