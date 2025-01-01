Спектакль Щелкунчик. Интерактивный балет-сказка для маленьких эстетов

Новогодний балет-сказка «Щелкунчик» в доме искусств «Особняк Серебрякова»

Дом искусств «Особняк Серебрякова» приглашает юных эстетов и их родителей на незабываемый новогодний балет-сказку «Щелкунчик». Это не просто балет, а путешествие в мир волшебства и фантасмагории вместе с великим мастером Дроссельмейером!

Волшебная история

Сюжет пьесы основан на сказке Эрнста Теодора Амадея Гофмана. Зрители станут свидетелями захватывающей истории о Щелкунчике, который сражается с коварным Мышиным королем. На протяжении всего представления вас ждут увлекательные интерактивы, загадки и игры, которые сделают детей полноценными участниками этой невероятной сказки!

Танцы и музыка

Солисты лучших театров Петербурга в ярких костюмах подарят зрителям незабываемое зрелище. Они продемонстрируют не только зрелищные бои Щелкунчика и его игрушечной армии с мышами, но и знаменитые номера, такие как «Танец Феи Драже» и «Вальс цветов», под прекрасную музыку Петра Ильича Чайковского.

Специальные сюрпризы

Представление включает в себя изысканную версию балета по мотивам постановки Василия Вайнонена 1934 года. А после основного действия зрителей ждет особый сюрприз — танец кукол-марионеток от знаменитого Театра «Подо львом» им. Игоря Фокина, который перенесет всех в волшебную страну Конфетенбург!

Информация для зрителей

Подарите своим детям волшебный праздник, где искусство балета оживает прямо на глазах! В продаже доступны билеты двух категорий:

Детский билет

Взрослый билет

Мы рекомендуем приходить за 15 минут до начала представления. Спектакль рекомендован для всех категорий зрителей старше 0 лет. Не упустите возможность погрузиться в магию новогоднего балета!