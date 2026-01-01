Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Щелкунчик. Имперский русский балет
Киноафиша Щелкунчик. Имперский русский балет

Спектакль Щелкунчик. Имперский русский балет

0+
Режиссер Василий Вайнонен, Гедиминас Таранда
Продолжительность 1 час 50 минут, 1 антракт
Возраст 0+

О спектакле

«Щелкунчик» в исполнении Имперского русского балета

Приглашаем вас на незабываемое представление — балет «Щелкунчик» в исполнении Имперского русского балета. Погрузитесь в волшебный мир рождественской сказки, где возможно всё!

Сюжет

Под Новый год и Рождество случаются самые удивительные вещи. Любимые игрушки оживают: солдатики, куклы, медведи. Елка, украшенная сладостями и разноцветной мишурой, начинает расти, и вот ты уже чувствуешь себя маленькой снежинкой, затерявшейся в ее ветвях.

Волшебство рождественской ночи

Окунитесь в самую волшебную из сказок, полную чудес и превращений. Возможно, вы станете таинственным волшебником или отважным Принцем. Послушайте историю об удивительных снах Рождественской ночи, которая пленяет сердца детей и взрослых по всему миру. Это представление — настоящий праздник для всей семьи. Подарите себе и своим близким незабываемые эмоции и волшебные мгновения! Приходите и погрузитесь в сказку вместе с нами!

Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше