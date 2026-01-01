Новогодний кукольный спектакль о Щелкунчике

Музыкальная фантазия о любви и волшебстве

Спектакль «Щелкунчик, или Рождественские сны и видения Мари Штальбаум» открывает перед зрителями мир волшебства и загадок. Под нежные звуки фортепьянной музыки начинается история, полная предвкушения Рождества и таинственных событий. Главный действующий персонаж — юная Мари Штальбаум, которая находится на грани между детством и взрослой жизнью. В этот особенный период она проникается чувством предвосхищения и открывает для себя мир снов и видений.

Сюжет

Спектакль рассказывает о том, как Мари вступает в опасную борьбу с Мышиным королём, чудовищем с семью головами. Её чувства — сострадание и желание защитить, ведут её к деревянной кукле, которая пробуждает в ней истинную любовь. Через множество приключений и фантастических образов, Мари и зрители погружаются в мир, где реальность переплетается с фантазией.

На сцене сменяются живописные декорации: рождественская елка в доме Штальбаумов, поединки Щелкунчика с Мышиным королём и пророческие сказки о Твердом орехе и принцессе Пирлипат. Каждая сцена наполнена красотой и магией, создавая атмосферу, способствующую развитию чувств и эмоций.

Финал

Завершает спектакль волшебный бал в фойе театра, где зрители становятся участниками торжества. Мари танцует под музыку Моцарта со своим прекрасным принцем, и это мгновение убеждает всех, что высокие чувства, верность и преданность по-прежнему существуют.

Для всех возрастов

«Щелкунчик» — это не просто история о приключениях, это глубокое путешествие в мир любви и внутреннего роста. Спектакль подходит для зрителей всех возрастов и станет настоящим подарком в преддверии праздников. Не упустите шанс стать частью этого волшебного события!