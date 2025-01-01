«Щелкунчик и зимняя сказка» Рождественские мелодии с арфой в высотке. Квартет ГЛОРИЯ

Праздничный концерт «Щелкунчик и зимняя сказка» в ресторане-галерее «Signature art»

Приглашаем вас на волшебное музыкальное событие этого сезона! В ресторане-галерее «Signature art» пройдет праздничный концерт с арфой и другими инструментами, в программе которого — рождественские мелодии Чайковского и Баха, а также шедевры в необычных аранжировках.

Изысканные композиции в исполнении квартета «Глория»

Участницы Квартета «Глория» — лауреаты международных конкурсов и фестивалей в Болгарии, Франции, Италии и Австрии. Они представят редкое исполнение великих произведений на арфе, флейте, скрипке и виолончели. Блестящее исполнение и личное обаяние артисток непременно очаруют вас, погружая в мир тонких и изящных звуков.

Необычная атмосфера и культурное обогащение

Концерт пройдет в уникальном пространстве «Signature art», расположенном в самом сердце столицы, под звездой высотки. Здесь вас ждет вкуснейшая авторская европейская кухня, художественное исполнение блюд и знаменитое гостеприимство. Кроме того, вы сможете насладиться интересной выставкой картин и прочувствовать дух легендарной высотки.

Этот концерт станет настоящим подарком для любителей классической музыки и ценителей необычных форматов выступлений. Не упустите возможность стать частью этого удивительного музыкального вечера!