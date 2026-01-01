Новогодняя сказка с Щелкунчиком для детей

Приглашаем вас в волшебный мир, созданный по мотивам любимой сказки Э. Т. Гофмана! Спектакль "Щелкунчик и тайна золотого ореха" расскажет о захватывающих приключениях девочки Маши, её брата Серёжи и их загадочного дядюшки Кристиана.

Сюжет

Герои отправляются в удивительное путешествие в поисках волшебного растения Кракатук. Их ждут встречи с волшебными существами и превращение заколдованного Щелкунчика в прекрасного принца. Эта добрая сказка напоминает о том, как важно быть добрым, верить в мечты и не бояться трудностей.

Обратите внимание! Посадка взрослого человека на детское место невозможна.

Подарите себе и вашим детям незабываемые мгновения, полные чудес и волшебства!