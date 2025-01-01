Меню
Щелкунчик и Повелитель тьмы
Киноафиша Щелкунчик и Повелитель тьмы

Спектакль Щелкунчик и Повелитель тьмы

О спектакле

Ледовое шоу «Щелкунчик и Повелитель Тьмы» в Алматы

В этом зимнем сезоне Алматы приглашает вас на ледовое шоу нового формата — «Щелкунчик и Повелитель Тьмы». Этот спектакль предлагает не только волшебную атмосферу праздника, но и глубокое погружение в философские темы о внутренней борьбе, преодолении страхов и силе духа.

Философский подтекст

История, основанная на произведении Эрнста Теодора Амадея Гофмана, выходит за рамки традиционных интерпретаций «Щелкунчика». В этой версии акцент сделан на борьбе человека с собственными демонами, и, как результат, вы сможете увидеть оригинальные мистические образы и выразительную ледовую пластику.

Праздничная атмосфера

С первых шагов зрителей охватывает атмосфера праздника. Вы сможете насладиться:

  • фотозонами для красивых снимков;
  • аниматорами для детей и взрослых;
  • новогодней ярмаркой, где царит ощущение чуда.

Музыка и визуализация

«Щелкунчик и Повелитель Тьмы» — это не просто спектакль. Это визуально-музыкальное шоу, в котором классика встречается с современностью. Шоу наполнено:

  • захватывающим фигурным катанием с глубокой драматургией;
  • видео-декорациями нового поколения и специальными эффектами;
  • яркими костюмами и масками;
  • музыкой Чайковского в рок-обработке и авторскими композициями Алексея Галинского.

Семейный вечер

Не упустите возможность провести незабываемый зимний вечер всей семьёй на этом великолепном шоу. «Щелкунчик и Повелитель Тьмы» станет ярким событием, которое подарит вам массу эмоций и праздничное настроение!

Купить билет на спектакль Щелкунчик и Повелитель тьмы

Декабрь
27 декабря суббота
12:00
Almaty Arena г. Алматы, Алатауский район, микрорайон Нуркент, д. 7
от 3000 ₽
15:00
Almaty Arena г. Алматы, Алатауский район, микрорайон Нуркент, д. 7
от 3000 ₽

