Спектакль Щелкунчик и Мышиный король

Новогодний спектакль для детей
Для юных зрителей мы приглашаем на волшебный спектакль по знаменитой рождественской сказке Э.Т.А. Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король». Это классическая история, полная магии, приключений и чудес, которая вновь оживает на сцене.
Что вас ждет?
- Блистательный Рассказчик — Артем Свиряков, который с воодушевлением расскажет увлекательную историю, перенесет зрителей в мир волшебства.
- Очаровательные маленькие балерины, которые подарят незабываемые моменты танца и красоты, создав атмосферу волшебного праздника.
- Музыка П.И. Чайковского, которая сделает представление еще более магическим и проникновенным, погружая зрителей в атмосферу новогодней сказки.
- Театральное пространство «Мой театр», которое идеально подойдет для семейного просмотра, создавая особую атмосферу уюта и праздника.
Почему стоит прийти?
Этот спектакль — отличный выбор для всей семьи. Он не только познакомит детей с классической историей, но и подарит много ярких впечатлений и эмоций, а музыкальное сопровождение и балетная постановка создадут незабываемое волшебное настроение.
Приходите в «Мой театр», чтобы стать частью рождественского чуда и пережить сказочную историю «Щелкунчик и Мышиный король»!