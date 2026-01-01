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Щелкунчик и Мышиный король
Киноафиша Щелкунчик и Мышиный король

Спектакль Щелкунчик и Мышиный король

6+
Возраст 6+

О спектакле

Новогодний спектакль для детей

Для юных зрителей мы приглашаем на волшебный спектакль по знаменитой рождественской сказке Э.Т.А. Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король». Это классическая история, полная магии, приключений и чудес, которая вновь оживает на сцене.

Что вас ждет?

  • Блистательный Рассказчик — Артем Свиряков, который с воодушевлением расскажет увлекательную историю, перенесет зрителей в мир волшебства.
  • Очаровательные маленькие балерины, которые подарят незабываемые моменты танца и красоты, создав атмосферу волшебного праздника.
  • Музыка П.И. Чайковского, которая сделает представление еще более магическим и проникновенным, погружая зрителей в атмосферу новогодней сказки.
  • Театральное пространство «Мой театр», которое идеально подойдет для семейного просмотра, создавая особую атмосферу уюта и праздника.

Почему стоит прийти?

Этот спектакль — отличный выбор для всей семьи. Он не только познакомит детей с классической историей, но и подарит много ярких впечатлений и эмоций, а музыкальное сопровождение и балетная постановка создадут незабываемое волшебное настроение.

Приходите в «Мой театр», чтобы стать частью рождественского чуда и пережить сказочную историю «Щелкунчик и Мышиный король»!

В ролях
Артем Свиряков
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