Спектакль Щелкунчик и Мышиный король

Иллюзионный балет с воздушной акробатикой и 3D декорациями

Вас ждет уникальное представление, где оживает любимая сказка Гофмана! Иллюзионный балет в исполнении Национального русского балета «Возрождение» с элементами воздушной акробатики, магических иллюзий и захватывающих анимационных 3D декораций станет настоящим чудом для всей семьи.

Особенности спектакля

Слияние искусств : Классический балет, воздушная акробатика и мастерство магии объединяются, чтобы подарить зрителям незабываемые эмоции.

: Классический балет, воздушная акробатика и мастерство магии объединяются, чтобы подарить зрителям незабываемые эмоции. Панорамные экраны : Шестиметровые 3D-декорации создают эффект полного погружения в волшебный мир.

: Шестиметровые 3D-декорации создают эффект полного погружения в волшебный мир. Герои сказки: На сцене оживут Мария, храбрый Щелкунчик и коварный Мышиный король.

Исполнители

Национальный русский балет «Возрождение» : Профессиональные танцоры с высокой хореографической подготовкой.

: Профессиональные танцоры с высокой хореографической подготовкой. Артем Щукин: Мировой чемпион магических искусств, добавляющий спектаклю загадочный шарм.

Почему стоит посетить?

Иллюзионный балет подарит не только визуальное и эмоциональное наслаждение, но и атмосферу настоящего чуда, где каждый зритель почувствует себя частью сказочного мира.