Щелкунчик и Мышиный король
Киноафиша Щелкунчик и Мышиный король

Спектакль Щелкунчик и Мышиный король

6+
Продолжительность 1 час 15 минут
Возраст 6+
О концерте/спектакле

Иллюзионный балет с воздушной акробатикой и 3D декорациями

Вас ждет уникальное представление, где оживает любимая сказка Гофмана! Иллюзионный балет в исполнении Национального русского балета «Возрождение» с элементами воздушной акробатики, магических иллюзий и захватывающих анимационных 3D декораций станет настоящим чудом для всей семьи.

Особенности спектакля

  • Слияние искусств: Классический балет, воздушная акробатика и мастерство магии объединяются, чтобы подарить зрителям незабываемые эмоции.
  • Панорамные экраны: Шестиметровые 3D-декорации создают эффект полного погружения в волшебный мир.
  • Герои сказки: На сцене оживут Мария, храбрый Щелкунчик и коварный Мышиный король.

Исполнители

  • Национальный русский балет «Возрождение»: Профессиональные танцоры с высокой хореографической подготовкой.
  • Артем Щукин: Мировой чемпион магических искусств, добавляющий спектаклю загадочный шарм.

Почему стоит посетить?
Иллюзионный балет подарит не только визуальное и эмоциональное наслаждение, но и атмосферу настоящего чуда, где каждый зритель почувствует себя частью сказочного мира.

Расписание

21 декабря
Окружной общественный центр им. Моссовета Москва, Преображенская пл., 12
12:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽

