Спектакль Щелкунчик и Мышиный король

Мюзикл о Рождественском волшебстве в двух актах с симфоническим оркестром

Мюзикл «Щелкунчик и Мышиный король» — это музыкальная интерпретация знаменитой рождественской сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана, адаптированная в увлекательный спектакль с участием симфонического оркестра. Либретто было написано Жанной Жердер при содействии Александра Журбина, а музыкальное оформление принадлежит самому композитору. Вдохновленная теми же чудесами и волшебством, что царят в Рождество, история о Щелкунчике и Мышином короле обрела новое звучание.

Волшебство Рождества и философский смысл

Эта рождественская повесть-сказка органично сочетает реальность и фантазию, создавая захватывающий мир, где добро побеждает зло. Несмотря на философское содержание и глубокий подтекст, мюзикл доступен и интересен как для детей, так и для взрослых зрителей. Он погружает в атмосферу волшебства, где любовь и храбрость становятся ключевыми силами, ведущими к победе добра.

Сказка для всех поколений

Волшебный спектакль наполняет сердце каждого зрителя, независимо от возраста, атмосферой Рождества и чудес. Произведение рассказывает о взрослении, о борьбе между добром и злом, о том, как важно верить в чудеса, и дарит незабываемые музыкальные переживания.