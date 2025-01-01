Меню
Щелкунчик и Мышиный король
Билеты от 800₽
Киноафиша Щелкунчик и Мышиный король

Спектакль Щелкунчик и Мышиный король

Постановка
Театр сатиры. Детская сцена 0+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 0+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Рождественская история на сцене Театра Сатиры

О спектакле

«Щелкунчик и Мышиный король» — история, написанная в 1816 году прусским писателем Э. Т. А. Гофманом, в которой любимая рождественская игрушка юной Марии Штальбаум, Щелкунчик, оживает и, победив в бою злого Мышиного короля, уносит ее в волшебное королевство, населенное куклами.

Сюжет

В честь праздника родители приготовили для Мари множество удивительных подарков, но среди всех игрушек девочку привлекла самая непривлекательная. Она не танцует и не поет, единственное, что может делать — это колоть орехи, отсюда и имя — Щелкунчик. Любовь к этой скромной игрушке обернется для Мари чередой непростых испытаний, справиться с которыми ей поможет волшебство Феи Драже, песни крестного дяди и помощь маленьких зрителей спектакля!

Творческий состав

  • Щелкунчик / Солдат – Станислав Буров / Максим Финогенов.
  • Первый слуга / Звездочёт / Мышильда – Денис Кириллов / Мгер Закарян.
  • Второй слуга / Король / Мышиный король – Влад Окропиридзе / Тимур Тихомиров.
  • Фея Драже / Королева – Анна Ефремова / Александра Мареева / Марина Маняхина.
  • Дроссельмейер – Артемий Соколов-Савостьянов / Антон Буглак.
  • Мари – Моряна Анттонен-Шестакова / Мария Анисимова.
Режиссер
Михаил Плутахин
В ролях
Станислав Буров
Максим Финогенов
Денис Кириллов
Мгер Закарян
Влад Окропиридзе

Купить билет на спектакль

Расписание

30 декабря
Театр сатиры. Детская сцена Москва, Коопертивная, 4, стр. 15
12:00 от 800 ₽ 15:00 от 800 ₽
31 декабря
Театр сатиры. Детская сцена Москва, Коопертивная, 4, стр. 15
12:00 от 800 ₽ 15:00 от 800 ₽

Фотографии

Щелкунчик и Мышиный король Щелкунчик и Мышиный король Щелкунчик и Мышиный король Щелкунчик и Мышиный король Щелкунчик и Мышиный король Щелкунчик и Мышиный король Щелкунчик и Мышиный король

