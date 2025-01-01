Спектакль Щелкунчик и Мышиный король

Рождественская история на сцене Театра Сатиры

О спектакле

«Щелкунчик и Мышиный король» — история, написанная в 1816 году прусским писателем Э. Т. А. Гофманом, в которой любимая рождественская игрушка юной Марии Штальбаум, Щелкунчик, оживает и, победив в бою злого Мышиного короля, уносит ее в волшебное королевство, населенное куклами.

Сюжет

В честь праздника родители приготовили для Мари множество удивительных подарков, но среди всех игрушек девочку привлекла самая непривлекательная. Она не танцует и не поет, единственное, что может делать — это колоть орехи, отсюда и имя — Щелкунчик. Любовь к этой скромной игрушке обернется для Мари чередой непростых испытаний, справиться с которыми ей поможет волшебство Феи Драже, песни крестного дяди и помощь маленьких зрителей спектакля!

Творческий состав