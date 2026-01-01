Спектакль Щелкунчик и Мышиный король

Кукольный спектакль по мотивам сказки Гофмана

В этом спектакле, как и в самой сказке знаменитого немецкого писателя Э.-Т.-А. Гофмана, нет ничего неизменного и единственно возможного. Большое становится маленьким, плотное — бесплотным. Единственная и торжествующая реальность — это реальность поэтической фантазии удивительного, мудрого и ироничного сказочника.

Погружение в волшебный мир

Вам предстоит увидеть и ощутить удивительный, странный и волшебный мир сказки Гофмана — мир мечты, грёз и волшебства. Описать, что происходит в этом спектакле, очень сложно. Многослойный фантастический мир Гофмана требует глубокого и многослойного прочтения.

Мастера театра

Режиссер, художник, композитор и актеры создали на сцене потрясающий мир, объединяющий средства театра теней, анимацию и кукольную оперу. Вы увидите разномасштабные куклы и декорации, кукол, похожих на людей, и людей, похожих на кукол.

В одном сценическом пространстве существуют:

Ночной город с рождественскими ёлками в горящих окнах.

Крошечная гостиная в доме Штальбаумов, где танцуют нарядные гости.

Та же гостиная, но странно изменившаяся и ставшая в десятки раз больше.

Детская комната, которая становится ареной военных действий с батальными сценами и войском игрушек, временно стоявших в шкафу.

Марципановое королевство с дворцом принцессы Пирлипат.

Таинственный Автор, который становится то маленьким, то большим, то крошечным.

Приходите и увидите всё сами!