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Щелкунчик и Мышиный король
Киноафиша Щелкунчик и Мышиный король

Спектакль Щелкунчик и Мышиный король

Постановка
Театр сказки 6+
Режиссер Игорь Игнатьев
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 6+

О спектакле

Кукольный спектакль по мотивам сказки Гофмана

В этом спектакле, как и в самой сказке знаменитого немецкого писателя Э.-Т.-А. Гофмана, нет ничего неизменного и единственно возможного. Большое становится маленьким, плотное — бесплотным. Единственная и торжествующая реальность — это реальность поэтической фантазии удивительного, мудрого и ироничного сказочника.

Погружение в волшебный мир

Вам предстоит увидеть и ощутить удивительный, странный и волшебный мир сказки Гофмана — мир мечты, грёз и волшебства. Описать, что происходит в этом спектакле, очень сложно. Многослойный фантастический мир Гофмана требует глубокого и многослойного прочтения.

Мастера театра

Режиссер, художник, композитор и актеры создали на сцене потрясающий мир, объединяющий средства театра теней, анимацию и кукольную оперу. Вы увидите разномасштабные куклы и декорации, кукол, похожих на людей, и людей, похожих на кукол.

В одном сценическом пространстве существуют:

  • Ночной город с рождественскими ёлками в горящих окнах.
  • Крошечная гостиная в доме Штальбаумов, где танцуют нарядные гости.
  • Та же гостиная, но странно изменившаяся и ставшая в десятки раз больше.
  • Детская комната, которая становится ареной военных действий с батальными сценами и войском игрушек, временно стоявших в шкафу.
  • Марципановое королевство с дворцом принцессы Пирлипат.
  • Таинственный Автор, который становится то маленьким, то большим, то крошечным.

Приходите и увидите всё сами!

Купить билет на спектакль Щелкунчик и Мышиный король

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В других городах
Декабрь
28 декабря понедельник
17:00
Театр сказки Санкт-Петербург, Московский просп., 121
от 700 ₽
29 декабря вторник
17:00
Театр сказки Санкт-Петербург, Московский просп., 121
от 700 ₽
30 декабря среда
17:00
Театр сказки Санкт-Петербург, Московский просп., 121
от 700 ₽
31 декабря четверг
13:00
Театр сказки Санкт-Петербург, Московский просп., 121
от 700 ₽

Фотографии

Щелкунчик и Мышиный король Щелкунчик и Мышиный король Щелкунчик и Мышиный король Щелкунчик и Мышиный король Щелкунчик и Мышиный король Щелкунчик и Мышиный король

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