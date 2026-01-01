Легендарная сказка Гофмана в Новосибирском театре кукол

Премьера волшебной сказки

Приглашаем вас на захватывающее театрализованное представление по знаменитой повести Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король». Это удивительное приключение о заколдованном Щелкунчике оживет на сцене Новосибирского театра кукол благодаря талантливой постановке режиссера Эльмиры Куриленко.

Мир волшебства и чудес

Сказка о Щелкунчике, известная своими рождественскими мотивами и волшебными превращениями, впервые будет представлена в современной интерпретации. Погрузитесь в атмосферу чудес и откройте для себя новые грани этой классической истории!

Не упустите шанс стать частью этого удивительного спектакля, который подарит зрителям незабываемые эмоции и волшебные мгновения.