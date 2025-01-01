Ледовое шоу для всей семьи: «Щелкунчик и Мышиный король»

Приготовьтесь к самому успешному и зрелищному новогоднему шоу страны! 30 декабря в Алматы вас ждет грандиозное ледовое представление по мотивам сказки Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король», созданное Ильей Авербухом.

Масштабные декорации и яркие костюмы

На сцене вас встретят масштабные декорации, которые создадут уникальную атмосферу этой любимой всеми сказки. Костюмы специально были разработаны во Франции, а каждая деталь шоу отточена до идеала. Ледовое представление включает в себя внушительные декорации, многоуровневую сценографию, хореографию и мастерство актёрской игры фигуристов.

Спецэффекты и волшебство на льду

Одним из ключевых моментов постановки станут захватывающие спецэффекты с использованием живого огня. Они добавят волшебства и красоты в каждую сцену, создавая неповторимое зрелище на льду.

Таланты на льду

«Щелкунчик» — это не просто шоу, а настоящий праздник для всей семьи. В нем примут участие звезды фигурного катания, включая чемпиона мира и чемпионов России, таких как Елизавета Худабердиева, Егор Базин, Андрей Мозолев и Софья Муравьева. Они порадуют зрителей своим мастерством и актерским талантом.

Идеальный подарок к Новому году

Билет на это уникальное представление станет идеальным подарком для всей семьи. «Щелкунчик» откроет двери в мир сказки и волшебства для детей и взрослых, оставляя незабываемые впечатления.

Не упустите шанс увидеть самое зрелищное новогоднее шоу страны!