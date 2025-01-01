Спектакль Щелкунчик и Мышиный король

Меню
Щелкунчик и Мышиный король
Щелкунчик и Мышиный король: новогодний спектакль в Краснодаре

«Щелкунчик» — самая знаменитая сказка балетной сцены и волшебное произведение Петра Ильича Чайковского, известное по всему миру. Эта рождественская сказка рассказывает о благородном принце, превращенном в уродливую куклу Щелкунчика, о доброй девочке Маше и их противнике, злом Мышином короле. Спектакль по праву считается настоящей жемчужиной мирового балета и востребован на сценах различных театров.

История «Щелкунчика» погружает зрителей в мир волшебства, чудесных превращений и таинственных приключений. Этот балет стал символом новогоднего праздника не только благодаря своей рождественской атмосфере, но и за счет яркого, неповторимого исполнения.

Классическая постановка от Классического Русского балета

Легендарный спектакль «Щелкунчик» ставится в версии «Классического Русского балета» — московской труппы классического танца, известной своими высокими стандартами исполнения. Режиссура представляет собой яркую балет-феерию, обрамлённую великолепными декорациями и костюмами.

Классический Русский балет зарекомендовал себя как профессиональный и развивающийся коллектив. В его составе можно встретить лучших представителей балетных школ России: выпускников Московской академии хореографии, Академии русского балета им. Вагановой (Санкт-Петербург) и других известных учебных заведений. Художественный руководитель труппы, солист театра Хасан Усманов, активно участвует в формировании коллектива, что делает каждое выступление уникальным и запоминающимся.

Не упустите возможность погрузиться в магию новогоднего балета на спектакле «Щелкунчик» и насладиться волшебством классического танца!

Декабрь
18 декабря четверг
11:00
Краснодарский ДК железнодорожников Краснодар, Привокзальная пл., 2
от 500 ₽

