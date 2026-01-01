Спектакль Щелкунчик и Мышиный король. Максим Аверин в сопровождении оркестра «Русский сувенир»

Волшебство в Зимнем театре Сочи: спектакль «Щелкунчик» с Максимом Авериным

Зимний театр Сочи приглашает на уникальное событие — спектакль «Щелкунчик» с участием известного актёра Максима Аверина и оркестра народных инструментов «Русский сувенир». В этом душевном представлении Максим Аверин прочитает текст сказки, а оркестр изысканно исполнит музыку великого композитора Петра Ильича Чайковского.

Авторская сказка и классическая музыка

«Щелкунчик» — это авторская интерпретация Народного артиста России Максима Аверина по мотивам знаменитой сказки Э. Т. А. Гофмана «Щелкунчик и мышиный король». В преддверии Нового года и Рождества, это спектакль подарит зрителям волшебную атмосферу, наполненную добротой и чудесами. Здесь каждый сможет создать хорошее настроение и загадать самое ценное желание.

Прекрасный мир сказки

В спектакле зрители будут свидетелями увлекательных событий, где главные герои Мари и Принц-Щелкунчик отправятся в захватывающее приключение по чудесному миру, включая Марципановый замок, озеро Миндального молока и Леденцовый луг. Фантастические сны, историй о смелости и благородстве, оживут под музыку Чайковского и с помощью анимации.

Сказка о чудесах и любви

«Чудеса может увидеть только тот, кто верит в них и открыт прекрасному!», — говорит Максим Аверин, приглашая зрителей вновь окунуться в мир детских грёз. Рождество — это время для чудес, когда каждый может вернуть себе способность видеть великолепие окружающего мира.

Спектакль подарит уникальные эмоции и незабываемые впечатления, увлекая зрителей в сказочную атмосферу под звуки оркестра «Русский сувенир» Сочинского филармонического объединения.