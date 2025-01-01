Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Щелкунчик и Мари
Билеты от 1000₽
Киноафиша Щелкунчик и Мари

Спектакль Щелкунчик и Мари

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Премьера новогоднего мюзикла «Щелкунчик и Мари» в Москве

Станьте частью самой волшебной рождественской истории! Мюзикл «Щелкунчик и Мари» впервые представляет собой оригинальное музыкальное произведение, основанное на сказке Э.Т.А. Гофмана. С завораживающей музыкой и уникальным либретто, эта постановка увлекает зрителей в мир, где сон и реальность переплетаются.

Сюжет и Тематика

Настоящая магия разворачивается в рождественский сочельник, когда юная Мари сталкивается с невероятными событиями. Простая детская история на самом деле скрывает глубокие размышления о жизни и смерти, добре и зле, первых чувствах и настоящей любви. Каково внутреннее состояние героев — в состоянии сна или бодрствования? Каждый зритель найдет в этой истории что-то близкое и знакомое.

Музыкальная и Хореографическая Атмосфера

Новая постановка сочетает в себе элементы классической музыки и рока, популярной музыки и вальса, а также современную хореографию и балет. В спектакле звучит 15 музыкальных номеров с мелодичными лейтмотивами, которые создадут волшебную атмосферу Рождества. Здесь каждый сможет насладиться динамичным сюжетом, эффектными битвами и трогательными стихами.

В ролях

На сцене зрителей ждут впечатляющие выступления:

  • Ярослав Баярунас
  • Дарья Болсуновская
  • Стефан Щербаков
  • Ксения Семенова
  • Алексей Бирюков
  • Игорь Грушевский
  • Алексей Костин
  • и другие талантливые артисты

Приходите и станьте частью этих необыкновенных событий!

В ролях
Ярослав Баярунас
Дарья Болсуновская
Стефан Щербаков
Ксения Семенова
Алексей Бирюков

Купить билет на спектакль Щелкунчик и Мари

Помощь с билетами
Декабрь
8 декабря понедельник
19:00
Измайлово Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
от 1000 ₽

Фотографии

Щелкунчик и Мари Щелкунчик и Мари Щелкунчик и Мари Щелкунчик и Мари Щелкунчик и Мари Щелкунчик и Мари Щелкунчик и Мари Щелкунчик и Мари Щелкунчик и Мари

В ближайшие дни

Три Ивана
6+
Детский Музыка
Три Ивана
5 октября в 12:00 Театр им. Пушкина
от 600 ₽
Теща с сюрпризом!
16+
Комедия
Теща с сюрпризом!
8 января в 15:30 Театр комедии. Сцена на ВДНХ
от 1000 ₽
Денискины рассказы
6+
Детский
Денискины рассказы
21 ноября в 12:00 РАМТ
от 1200 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше