Спектакль Щелкунчик и Мари

Премьера новогоднего мюзикла «Щелкунчик и Мари» в Москве

Станьте частью самой волшебной рождественской истории! Мюзикл «Щелкунчик и Мари» впервые представляет собой оригинальное музыкальное произведение, основанное на сказке Э.Т.А. Гофмана. С завораживающей музыкой и уникальным либретто, эта постановка увлекает зрителей в мир, где сон и реальность переплетаются.

Сюжет и Тематика

Настоящая магия разворачивается в рождественский сочельник, когда юная Мари сталкивается с невероятными событиями. Простая детская история на самом деле скрывает глубокие размышления о жизни и смерти, добре и зле, первых чувствах и настоящей любви. Каково внутреннее состояние героев — в состоянии сна или бодрствования? Каждый зритель найдет в этой истории что-то близкое и знакомое.

Музыкальная и Хореографическая Атмосфера

Новая постановка сочетает в себе элементы классической музыки и рока, популярной музыки и вальса, а также современную хореографию и балет. В спектакле звучит 15 музыкальных номеров с мелодичными лейтмотивами, которые создадут волшебную атмосферу Рождества. Здесь каждый сможет насладиться динамичным сюжетом, эффектными битвами и трогательными стихами.

В ролях

На сцене зрителей ждут впечатляющие выступления:

Ярослав Баярунас

Дарья Болсуновская

Стефан Щербаков

Ксения Семенова

Алексей Бирюков

Игорь Грушевский

Алексей Костин

и другие талантливые артисты

Приходите и станьте частью этих необыкновенных событий!