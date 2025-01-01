Меню
Щелкунчик и другие зимние сказки. HighTime Orchestra
Киноафиша Щелкунчик и другие зимние сказки. HighTime Orchestra

Щелкунчик и другие зимние сказки. HighTime Orchestra

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыка Щелкунчика в Екатеринбурге

Приглашаем вас на удивительный мультимедийный концерт «Щелкунчик и другие зимние сказки», который пройдет в Свердловской детской филармонии. Этот незабываемый вечер подарит вам возможность погрузиться в волшебный мир классической музыки и зимних сказок.

Волшебство музыки

Концерт будет исполнен знаменитым HighTime Orchestra, который известен своим уникальным подходом к классическим произведениям. Вы услышите популярные музыкальные композиции, связанные с зимней тематикой, в том числе и фрагменты из «Щелкунчика» П.И. Чайковского.

Мультимедийный формат

Одной из особенностей мероприятия станет использование мультимедийных технологий. Во время исполнения музыки на экране будут показываться яркие и красочные визуализации, которые создадут атмосферу настоящей зимней сказки. Это позволит зрителям не только слушать, но и видеть, как оживают персонажи любимых произведений.

Почему стоит посетить?

Такой формат концерта подходит как взрослым, так и детям. Это отличная возможность провести время с семьей и насладиться искусством в непринужденной обстановке. Кроме того, сочетание музыки и визуальных эффектов сделает ваше впечатление от концерта поистине незабываемым.

Не упустите шанс стать частью волшебной атмосферы зимних сказок и получите удовольствие от живого исполнения классической музыки!

Купить билет на концерт Щелкунчик и другие зимние сказки. HighTime Orchestra

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
5 декабря пятница
19:00
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
от 1900 ₽

