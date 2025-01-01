Щелкунчик и другие зимние сказки. HighTime Orchestra

Музыка зимних сказокв Новосибирской филармонии

Погрузитесь в зимнюю сказку Чайковского на камерном мультимедийном концерте с живым звучанием в одном из самых атмосферных залов города! HighTime Orchestra приглашает вас в музыкальное путешествие по лучшим страницам «Щелкунчика», «Лебединого озера» и «Спящей красавицы» в авторских аранжировках.

Музыкальные мгновения

В программе прозвучат знакомые и любимые мелодии — от трепещущего «Танца Маленьких лебедей» до волшебного «Вальса цветов». Они будут исполнены в камерном формате с фортепиано, струнными инструментами и живой перкуссией. Исторический Камерный зал Дома Ленина станет идеальным пространством для этого новогоднего шоу, где каждая нота ощущается сердцем.

Алексей Донской, художественный руководитель HighTime Orchestra, отмечает: «Эти произведения — не просто музыка, а настоящие сказки для взрослых и детей. В них столько света, зимнего волшебства и человеческих чувств, что хочется делиться ими снова и снова».

Уникальный музыкальный опыт

HighTime Orchestra — это уникальный коллектив, который исполняет самую актуальную музыку. На их концертах зрители:

Путешествуют во времени с произведениями Моцарта, Баха и Вивальди;

Погружаются в любимые киномиры под саундтреки из популярных фильмов и сериалов («Властелин Колец», «Гарри Поттер», «Интерстеллар» и другие);

Посещают шоу любимых исполнителей разных жанров от рока до поп-музыки;

Отключаются от повседневных хлопот, погружаясь в музыку современных неоклассических композиторов;

Исследуют альтернативные миры музыкальных вселенных.

Этот оркестр создает волшебное настроение в самых атмосферных залах, приглашая вас впустить музыку в ваши сердца и прожить это невероятное приключение вместе с HighTime Orchestra!

Солисты и сотрудничество

Солисты HighTime выступали на одной сцене с мировыми звёздами, такими как Paul Romero, Abel Korzeniowski и Bill Brown. У них на счету студийные записи с Shin Jiho, Alessandro Martire, а также сотрудничество с такими артистами, как Дмитрий Маликов и Ирина Ортман.

Программа концерта

Концерт разделен на две части:

Отделение I: П.И. Чайковский — Русский танец из балета «Лебединое озеро»

П.И. Чайковский — Фрагменты из цикла «Времена года» (оркестровая версия)

П.И. Чайковский — Сюита из «Детского альбома» Отделение II: П.И. Чайковский — Сюита из балета «Лебединое озеро»

П.И. Чайковский — Вальс из балета «Спящая красавица»

П.И. Чайковский — Сюита из балета «Щелкунчик»

Важно знать

В случае опоздания на концерт вам могут быть предложены места, отличные от указанных в вашем билете. Рекомендуем приходить на концерты заранее и следовать инструкциям администраторов и охраны.