Щелкунчик и другие зимние сказки. HighTime Orchestra

Погрузитесь в зимнюю сказку Чайковского на камерном мультимедийном концерте с живым звучанием в одном из самых атмосферных залов города! HighTime Orchestra приглашает вас в музыкальное путешествие по лучшим страницам «Щелкунчика», «Лебединого озера» и «Спящей красавицы» в авторских аранжировках.
В программе прозвучат знакомые и любимые мелодии — от трепещущего «Танца Маленьких лебедей» до волшебного «Вальса цветов». Они будут исполнены в камерном формате с фортепиано, струнными инструментами и живой перкуссией. Исторический Камерный зал Дома Ленина станет идеальным пространством для этого новогоднего шоу, где каждая нота ощущается сердцем.
Алексей Донской, художественный руководитель HighTime Orchestra, отмечает: «Эти произведения — не просто музыка, а настоящие сказки для взрослых и детей. В них столько света, зимнего волшебства и человеческих чувств, что хочется делиться ими снова и снова».
HighTime Orchestra — это уникальный коллектив, который исполняет самую актуальную музыку. На их концертах зрители:
Этот оркестр создает волшебное настроение в самых атмосферных залах, приглашая вас впустить музыку в ваши сердца и прожить это невероятное приключение вместе с HighTime Orchestra!
Солисты HighTime выступали на одной сцене с мировыми звёздами, такими как Paul Romero, Abel Korzeniowski и Bill Brown. У них на счету студийные записи с Shin Jiho, Alessandro Martire, а также сотрудничество с такими артистами, как Дмитрий Маликов и Ирина Ортман.
Концерт разделен на две части:
В случае опоздания на концерт вам могут быть предложены места, отличные от указанных в вашем билете. Рекомендуем приходить на концерты заранее и следовать инструкциям администраторов и охраны.