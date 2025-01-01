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Щелкунчик и другие зимние сказки: HighTime Orchestra
Киноафиша Щелкунчик и другие зимние сказки: HighTime Orchestra

Щелкунчик и другие зимние сказки: HighTime Orchestra

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Мультимедийный концерт в Филармонии им. Пономаренко

Приглашаем вас на уникальный мультимедийный концерт, который пройдет в Филармонии им. Пономаренко. Этот вечер станет настоящим праздником классической музыки, где оживут легендарные балеты Петра Ильича Чайковского.

Волшебный вечер с HighTime orchestra

На сцене выступит один из самых востребованных оркестров России — HighTime orchestra. Их гениальное исполнение классических произведений подарит зрителям незабываемые эмоции. Концерт будет сопровождаться зрелищным видеорядом на огромном экране, что сделает атмосферу еще более волшебной.

Программа концерта

В программе вечера — фрагменты из трех знаменитых балетов: «Щелкунчик», «Спящая красавица» и «Лебединое озеро». Эти произведения известны и любимы во всем мире. Кроме того, зрители смогут насладиться музыкальными шедеврами, такими как «Времена года» и «Детский альбом».

Не упустите шанс!

Возможность услышать такую музыку вживую, в исполнении прославленного коллектива, делает этот концерт по-настоящему ценным событием. Не пропустите шанс стать частью этого музыкального волшебства!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 24 ноября
Филармония им. Пономаренко Краснодар, Красная, 55
19:00 от 1200 ₽

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