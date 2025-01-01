Щелкунчик и другие зимние сказки: HighTime Orchestra

Мультимедийный концерт в Филармонии им. Пономаренко

Приглашаем вас на уникальный мультимедийный концерт, который пройдет в Филармонии им. Пономаренко. Этот вечер станет настоящим праздником классической музыки, где оживут легендарные балеты Петра Ильича Чайковского.

Волшебный вечер с HighTime orchestra

На сцене выступит один из самых востребованных оркестров России — HighTime orchestra. Их гениальное исполнение классических произведений подарит зрителям незабываемые эмоции. Концерт будет сопровождаться зрелищным видеорядом на огромном экране, что сделает атмосферу еще более волшебной.

Программа концерта

В программе вечера — фрагменты из трех знаменитых балетов: «Щелкунчик», «Спящая красавица» и «Лебединое озеро». Эти произведения известны и любимы во всем мире. Кроме того, зрители смогут насладиться музыкальными шедеврами, такими как «Времена года» и «Детский альбом».

Не упустите шанс!

Возможность услышать такую музыку вживую, в исполнении прославленного коллектива, делает этот концерт по-настоящему ценным событием. Не пропустите шанс стать частью этого музыкального волшебства!