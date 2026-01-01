Спектакль Щелкунчик и Барабанный король

Уникальное барабанное шоу для всей семьи

Кто создает шоу?

Спектакль представлен барабанщиками №1 в России — Vasiliev Groove, известными своими яркими и динамичными постановками. Их выступления покорили более миллиона зрителей в 100 городах России и 20 странах мира.

Что вас ждет?

Музыка и театр : уникальное сочетание музыкальных композиций и захватывающей театральной игры.

: уникальное сочетание музыкальных композиций и захватывающей театральной игры. Юмор и танцы : веселые сцены и энергичные хореографические номера.

: веселые сцены и энергичные хореографические номера. Спецэффекты и интерактив: яркие визуальные эффекты и участие зрителей в действии.

Сюжет шоу

История расскажет о том, что произошло с Щелкунчиком и Мари после их первой волшебной ночи. Герои попадут в удивительный мир музыки и барабанов, полный приключений, неожиданных встреч и ритмичного драйва.

Почему стоит пойти?

«Щелкунчик и Барабанный король» — это не просто спектакль, а праздник эмоций, который подарит восторг и запомнится надолго каждому, будь то ребенок или взрослый!