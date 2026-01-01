Спектакль Щелкунчик и Барабанный король

Кто создает шоу?
Спектакль представлен барабанщиками №1 в России — Vasiliev Groove, известными своими яркими и динамичными постановками. Их выступления покорили более миллиона зрителей в 100 городах России и 20 странах мира.
Что вас ждет?
Сюжет шоу
История расскажет о том, что произошло с Щелкунчиком и Мари после их первой волшебной ночи. Герои попадут в удивительный мир музыки и барабанов, полный приключений, неожиданных встреч и ритмичного драйва.
Почему стоит пойти?
«Щелкунчик и Барабанный король» — это не просто спектакль, а праздник эмоций, который подарит восторг и запомнится надолго каждому, будь то ребенок или взрослый!