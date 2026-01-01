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Щелкунчик и Барабанный король
Киноафиша Щелкунчик и Барабанный король

Спектакль Щелкунчик и Барабанный король

6+
Возраст 6+

О спектакле

Уникальное барабанное шоу для всей семьи

Кто создает шоу?
Спектакль представлен барабанщиками №1 в России — Vasiliev Groove, известными своими яркими и динамичными постановками. Их выступления покорили более миллиона зрителей в 100 городах России и 20 странах мира.

Что вас ждет?

  • Музыка и театр: уникальное сочетание музыкальных композиций и захватывающей театральной игры.
  • Юмор и танцы: веселые сцены и энергичные хореографические номера.
  • Спецэффекты и интерактив: яркие визуальные эффекты и участие зрителей в действии.

Сюжет шоу
История расскажет о том, что произошло с Щелкунчиком и Мари после их первой волшебной ночи. Герои попадут в удивительный мир музыки и барабанов, полный приключений, неожиданных встреч и ритмичного драйва.

Почему стоит пойти?
«Щелкунчик и Барабанный король» — это не просто спектакль, а праздник эмоций, который подарит восторг и запомнится надолго каждому, будь то ребенок или взрослый!

Купить билет на спектакль Щелкунчик и Барабанный король

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В других городах
Декабрь
19 декабря суббота
18:00
Татнефть-арена Казань, Чистопольская, 42
от 800 ₽

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